Nuevos audios de Leopoldo Luque y Nicolas Taffarel sobre Diego Maradona

Uno de los audios de Nicolás Taffarel, el comprometido "kinesiólogo" de Maradona, a Leopoldo Luque

El debate sobre el último entorno de Diego Maradona parece no tener fin, especialmente luego del documental que Infobae presentó en todas sus plataformas digitales y a medida que siguen apareciendo elementos reveladores. Un día después de la marcha del #10M, en el que un grupo de fanáticos y seguidores se reunieron en el obelisco porteño para pedir justicia sobre el Diez, salieron a la luz nuevos audios relacionados a los últimos meses de vida del futbolista.

En Polémica en el bar (América) y con la presencia de Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante legal de Dieguito Fernando, hijo menor del astro, mostraron nuevas comunicaciones del entorno médico de Maradona. En esta oportunidad, los mensajes comprometen al neurocirujano Leopoldo Luque, médico personal del Diez, y su supuesto kinesiólogo, Nicolás Taffarel, quien no está matriculado en el Colegio de Kinesiólogos de Buenos Aires y los investigadores hasta tienen la sospecha de que ni siquiera habría terminado la carrera.

Baudry fue el primero en revelar que en la casa de Brandsen, donde Diego se había mudado luego de asumir la dirección técnica de Gimnasia y Esgrima La Plata, el astro y su entorno bebían alcohol y consumían marihuana, dos sustancias que una persona con los problemas y la medicación de Diego no podía tolerar. Los audios de Taffarel hacia Luque ratifican lo mencionado por la pareja de Ojeda, que aclaró que toda esta información ya está en la causa.

Más mensajes de Nicolás Taffarel a Leopoldo Luque sobre Diego Maradona

En uno de los audios, Taffarel da cuenta del descontrol que se vivía en la residencia de Brandsen, donde se suponía que Diego debía seguir un tratamiento mientras llevaba a cabo su tarea profesional como entrenador del Lobo. El supuesto kinesiólogo apunta directo a Charly, el joven señalado como quien le acercaba alcohol y drogas a la casa. Según Morla, se trata de un primo lejano de Rocío Oliva, aunque la última pareja del astro lo desmiente. Lo concreto es que en aquel momento tenía pedido de captura y actualmente está prófugo. Se lo acusa en la causa de utilizar camisetas firmadas por Diego para conseguir droga y de despertarlo con una cerveza en lugar de un desayuno habitual.

“Es una locura todo lo que están viviendo, culpa de este negro pelotudo”, relata Taffarel en referencia a Charly . “Decí que dentro de todo tengo a la Monona que me cuenta las cosas, porque si no, no te enterás nunca”, resalta el kinesiólogo, aludiendo a la cocinera. “Ayer, menos la Monona y los de seguridad, todos fumando porro, una cosa de locos” , concluye.

Nicolás Taffarel, el supuesto kinesiólogo de Diego, y más audios reveladores

En otro mensaje, la referencia es para el principal apuntado por parte de la familia y la gran mayoría de los maradonianos: Matías Morla. Taffarel hace referencia a las críticas que recibía el último representante legal del astro en las redes sociales. “El comentario es que él está colgado de Diego, que es un vividor y es el que le lleva la falopa. Solo eso, viste. Por más que a Matías le chupe un huevo, esos comentarios no le gustan a él, ¿entendés? maneja la imagen ”.

En el último audio, Taffarel menciona a Rocío Oliva y hace referencia a un dato desconocido hasta el momento: “Ya Rocío presentó el novio, ¿qué más querés? Ahora, la mina teniendo novio está manejando la casa. Estamos todos locos, es una Claudia dos la mina ”, analiza Taffarel, comparandola con Claudia Villafañe, ex esposa de Diego. “La verdad yo cada día me sorprendo más porque voy siempre en contra de la corriente. No lo puedo entender”, concluye el supuesto kinesiólogo.

