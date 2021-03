La respuesta de Yanina Latorre a una seguidora sobre su relación con Diego Latorre

Yanina Latorre contestó todas las inquietudes de sus seguidores

Yanina Latorre nunca se calla nada, pero pocas veces tiene la oportunidad de responder todas las inquietudes de sus seguidores. Sin embargo, en esta ocasión se hizo un espacio para contestar a todo en su Instagram, donde repasó los temas más polémicos.

Sin dudas, una de las consultas que más se destacó fue sobre su decisión de perdonar la infidelidad de su marido con Natacha Jaitt. “Fue porque puse todo en la balanza”, se sinceró y dijo que no tenía planes ni de separarse ni de mudarse de su casa en Pilar. En el plano familiar, también destacó que lo que más le fastidia de su hija Lola es “cuando se pone intensa” y que tanto sus dos hijos como su marido la hacen enojar por igual. “Me molesta que Dieguito viva encerrado y la ansiedad que maneja Diego para todo, aunque no se le note”. De todas formas, admitió los tres defectos que ella misma tiene: “Soy histérica, maniática del orden y demasiado exigente para todo”. Por otra parte, confirmó que ni su hijo ni ella tuvieron coronavirus, además de negar rotundamente que fue vacunada.

Yanina Latorre, sobre la infidelidad de su marido

Yanina Latorre negó haber sido vacunada

Tampoco se privó de contestar sobre el caso Maradona, que tiene en vilo al país después de aquél trágico 25 de noviembre. “Se les fue la gallina de los huevos de oro”, expresó, tal como lo hizo Claudia Villafañe la semana pasada en Polémica en el Bar. En aquella oportunidad, la ex del Diez. se había referido de esa forma al entorno del ex futbolista luego de la difusión del documental de Infobae, “La muerte de Diego Maradona”. Además, tomó partido sobre la acusación de Vanesa Maradona a Rocío Oliva de haber sido violenta con el ex DT de Gimnasia, “Le creo a Vanesa”, afirmó.

Yanina Latorre, sobre el caso Maradona

En el plano laboral, reveló que está tan cómoda en Los Ángeles de la Mañana que ni siquiera cambiaría de trabajo aunque le ofrezcan el doble de dinero. “Laburamos mucho y lo disfrutamos”, señaló, aunque también dijo que le encantaría probar con la actuación. Respecto a las “angelitas” afirmó tener una buena relación con Mariana Brey, pero admitió que Cinthia Fernández ”está pasando un momento de mucha intensidad”. Por otro lado, fue contundente con las críticas que recibe a diario: “Me chup...un huevo. Se aprende, antes me jodía todo”.

Yanina Latorre opinó sobre Cinthia Fernández

En enero, Yanina había estado en el centro de la polémica cuando decidió vacunar a su mamá Dora en Miami, mientras se encontraba de vacaciones. “Entiendo que el que habla debe ser un resentido como cuando alguien de Bolivia o Perú se va a operar y la gente se queja. Cualquier persona en Argentina se puede operar y estudiar en universidades públicas y se ve como un tema de resentimiento”, dijo en aquella oportunidad en diálogo con Ángel de Brito. Además, aclaró que no tiene ningún contacto ni nadie que la haya ayudado para que su madre pudiera aplicarse la vacuna: “Una amiga mía que vive acá lo escuchó y me lo contó, me pasó el dato, nada más. El turno cuesta un montón conseguirlo, estuve cinco horas en la computadora y cuatro en la cola”.

Sobre por qué quiso compartir todo el proceso en las redes, dijo que fue para mostrar lo solidarios que eran allí: “La gente cuando tiene mala leche quiere entender todo mal, lo hice para mostrarle al mundo lo solidario que es el estado de Florida y dije esto es primer mundo, te respetan, la trataron bien, la cola impecable. No es inmoral y todos los extranjeros que me pegan en algún momento fueron ilegales”.

