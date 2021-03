Cuáles son los estrenos más destacados de series y películas en Netflix, Disney, Amazon y Paramount durante marzo

Se estrenan interesantes producciones para todo tipo de público

En marzo se estrenan a través de las plataformas streaming series exclusivas, películas originales e interesantes producciones para disfrutar en el tiempo libre. En Netflix se lanza la esperada serie Sky Rojo, protagonizada por la actriz y cantante argentina Lali Espósito. Esta semana, la actriz y Miguel Ángel Silvestre fueron al ciclo El Homiguero para dar detalles de esta producción que toca un tema complejo: la trata de mujeres.

Además, llegó a la Argentina Paramount+, el servicio de streaming premium de ViacomCBS, con una amplia variedad de contenidos, como las series Your Honor y Two Weeks to Live. La plataforma ofrece una prueba gratuita de 7 días y luego una suscripción de $299 mensuales. Mientras que Disney continúa ofreciendo un amplio catálogo de sus producciones exclusivas, como la esperada película animada Raya y el último dragón.

A continuación, un resumen de las nuevas series:

Sky Rojo: Los creadores de La casa de papel presentan esta nueva serie de acción, humor negro y situaciones cargadas de adrenalina. Coral, Wendy y Gina se escapan en busca de la libertad, perseguidas por Moisés y Christian, secuaces de Romeo, chulo de estas y dueño del club Las Novias. Las tres mujeres emprenden una carrera frenética durante la cual deberán afrontar multitud de peligros. Su plan es sencillo: arreglárselas para seguir vivas cinco minutos más. Estreno: 19 de marzo por Netflix.

El trailer de Sky Rojo

¿Quién mató a Sara?: Álex, un hombre condenado por un crimen que no ha cometido, sale de la cárcel tras 18 años entre rejas. Lo único que quiere es vengarse de Rodolfo Lazcano, el responsable de la muerte por la que lo condenaron. Pero las cosas se complican cuando Álex empieza una relación sentimental con Elisa, la hija menor de los Lazcano, y cuando descubre que Rodolfo es inocente y que fue otro el causante de su desgracia, alguien que se mantiene hábilmente en la sombra. Estreno: 24 de marzo por Netflix.

Manolo Cardona interpreta al personaje de Alex (Netflix)

Los irregulares: Esta serie, ambientada en el Londres victoriano, narra las aventuras de una banda callejera de adolescentes atribulados a los que el siniestro doctor Watson y su misterioso socio, el esquivo Sherlock Holmes, manipulan para que resuelvan crímenes por ellos. A medida que los casos van tomando un horrendo cariz sobrenatural y un poder oscuro se manifiesta en la ciudad, los Irregulares deberán aunar fuerzas para salvar no solo Londres, sino el mundo entero. Estreno: 26 de marzo por Netflix.

Los irregulares

Your Honor: Michael Desiato es un respetado juez de Nueva Orleans que se ve forzado a cambiar sus ideales cuando su hijo atropella en un accidente a un joven y posteriormente se da a la fuga. Por esta razón, Desiato decide ocultar la verdad y proteger a su hijo como sea. Sin embargo, todo se complica cuando se descubre que la víctima del atropello es el hijo de un jefe de la mafia investigado por la justicia, por lo que el caso se vuelve mediático y la presión crece a que salga la verdad a la luz. La producción protagonizada por Bryan Cranston está disponible en Paramount+.

Bryan Cranston es protagonsta de la serie Your Honor

Two Weeks to Live: Es la historia de Kim, una joven inadaptada cuyo padre fallece en circunstancias sospechosas cuando ella todavía era una niña. Debido a la tragedia, su madre la obligó a abandonar su hogar rápidamente para comenzar una vida rural junto a ella. La vida de Kim después de eso se basa en el aislamiento y el desarrollo de técnicas de supervivencia con su madre. Más tarde, Kim se embarca en una aventura en el mundo real con el fin de honrar la memoria de su padre y que pondrá a prueba todo lo que ha aprendido. La serie es protagonizada por Maisie Williams y está disponible en Paramount+.

Maisie Williams, protagonista de Two Weeks to Live





Los lanzamientos de películas nuevas y clásicas:

Raya y el último dragón: Tiempo atrás, en el fantástico reino de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía, pero cuando unos siniestros monstruos conocidos como Los Drunn amenazaron al mundo, los dragones tuvieron que sacrificarse para salvar a la humanidad. 500 años después, esos mismos monstruos han regresado y la humanidad depende de una independiente guerrera, llamada Raya, para encontrar al último dragón y detener para siempre a Los Drunn. A lo largo de su viaje, Raya aprenderá que se necesita algo más que magia de dragón para salvar al mundo: también se necesita confianza. Estreno: 5 de marzo en Disney+.

Trailer de Raya y el último dragón

Un príncipe en Nueva York 2: La historia se centra en el príncipe Akeem, quien se entera de que tiene un hijo perdido desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos. Para conocerlo tiene que regresar al país para encontrarse con el heredero al trono de Zamunda. Es una secuela de la comedia de 1988 que se ha convertido en una película de culto de Eddie Murphy. Se estrena el 5 de marzo por Amazon Prime.

Eddie Murphy, en el papel de rey de Zamunda (EFE/Paramount Pictures)

Bia: Un mundo al revés – Making of: Una mirada al detrás de cámara del episodio especial de Bia: Un mundo al revés, en donde el universo de la serie está dado vuelta. El desafío que significó la creación de personajes totalmente diferentes, looks, diálogos y situaciones inéditas, más todo el trabajo y la diversión del rodaje. Estreno: 5 de marzo por Disney+.

Bia: Un mundo al revés – Making of

Miraculous World: New York, United Heroez: La clase de Marinette viaja a Nueva York, la ciudad de los superhéroes, para la semana de las relaciones franco-estadounidenses. Toda la clase está ahí... excepto Adrien, ¡cuyo padre se niega a dejarlo ir! Estreno: 5 de marzo por Disney+.

Miraculous World: New York, United Heroez

Moxie: Vivian (Hadley Robinson), una chica de 16 años aparentemente tímida, siempre ha preferido no llamar la atención y pasar desapercibida. Hasta que la llegada de una nueva alumna (Alycia Pascual-Peña) la obliga a analizar el comportamiento desenfrenado de sus compañeros de instituto y Vivian se da cuenta de que está harta. Inspirándose en el pasado rebelde de su madre (Amy Poehler), la chica decide publicar la revista clandestina ‘Moxie’ para denunciar la discriminación y la inmoralidad que imperan en el instituto. Así nace, sin que ella lo pretendiera, un movimiento estudiantil. Estreno: 3 de marzo por Netflix.

Hadley Robinson interpreta a Vivian en Moxie (Netflix)

The Outpost: Es la historia real de una de las batallas más duras que tuvo lugar durante la guerra de Afganistán. Un pequeño equipo de 53 soldados estadounidenses tuvo que enfrentarse contra más de 400 combatientes talibanes durante la operación llamada “Libertad duradera”. Es una adaptación del best seller escrito por el corresponsal de guerra Jake Tapper. Disponible en Paramount+.

El día del sí (¡Hoy sí!): Allison y Carlos tienen la sensación de estar diciéndoles siempre que no a sus hijos y a sus compañeros de trabajo, así que deciden regalarles a sus tres hijos un Día del Sí: durante 24 horas, los niños pondrán las reglas. Ni se imaginan que eso los llevará de cabeza a una vertiginosa aventura en Los Ángeles que unirá a la familia como nunca. Estreno: 12 de marzo por Netflix.

Jennifer Garner protagoniza El día que sí (Netflix)

El Hombre Araña 2: Después de dos años de luchar contra el crimen como el Hombre Araña, su vida ha comenzado a desmoronarse. La chica que ama está comprometida con otra persona, sus calificaciones están disminuyendo, no puede mantener ninguno de sus trabajos y el periódico Daily Bugle lo está atacando brutalmente, alegando que el Spider-Man es un criminal. Al igual que su alter ego, Parker también está en peligro de perder sus poderes ya que su agotamiento comienza a tomar el control. Finalmente, Peter decide dejar de ser el Hombre Araña para finalmente traer paz a su vida. Estreno: 31 de marzo por Netflix.

Spiderman llega a Netflix este mes como parte del variado catálogo que ofrecen a sus usuarios





SEGUIR LEYENDO