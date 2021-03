Sofía Jujuy Jiménez reveló la charla que tuvo con Jimena Barón tras su separación de Juan Martín del Potro

Jujuy Jiménez despejó las dudas en torno a que Jimena Barón fuera la tercera en discordia en su separación de Juan Martín del Potro

Después de casi un año de noviazgo, Sofía “Jujuy” Jiménez y Juan Martín Del Potro se separaron en abril de 2020, cuando la cuarentena empujada por el coronavirus estaba más rígida: algunas parejas se vieron casi obligadas a convivir y ese día a día, en el confinamiento, fue definitivo para muchos.

En el caso de la modelo y el tenista, la convivencia llegó después de unas vacaciones en Miami y, ante la situación generalizada, decidieron por pasar juntos la cuarentena. Pero al poco tiempo, llegó el alejamiento: “No hubo algo puntual, no sé qué pasó. Fue una decisión conjunto, tampoco importa quién tomó una decisión. Nos agarra la cuarentena y dijimos: ‘¿qué está pasando?’”, declaró Sofía en aquel momento.

Tras esta confirmación, surgieron rumores en torno a que la ruptura tuvo que ver con una vuelta entre Jimena Barón y Del Potro, quienes habían tenido una historia previamente. Sin embargo, la intérprete de La Cobra, enterada de estas versiones, cortó por lo sano y se contactó con Jujuy para aclararle que no era así.

La conversación entre Sofía y Jimena volvió a la agenda porque en la emisión de este martes de Informados de Todo (América) se recordó la historia. Y Jujuy, co conductora del programa, dio nuevos detalles de esa charla.

"De Jimena Barón tengo todas cosas buenas para decir", aseguró Jujuy Jiménez

Sobre el final del programa, Luis Ventura llevó adelante su sección en la que repasa el archivo histórico de distintas figuras, lo que refresca parte de sus trayectorias pero también algunas de sus declaraciones públicas. El martes revivió algunos momentos de Ivana Nadal y de Jimena Barón en los medios, lo que dio pie a la intervención de Jujuy.

“Te quiero escuchar ahora. Ahora, hablá”, la apuró Ventura cuando mostraba una tapa de una revista que reflejaba la separación entre Barón y Del Potro. “Paren. De Jimena tengo todas cosas buenas para decir... yo ahí ni existía en la vida de Juan, fueron momentos distintos. Nada que ver”, se atajó Jujuy y con razón.

Pero aprovechó la ocasión para aclarar todas las dudas respecto a esas versiones que tuvieron que ver con su separación: “ Debo reconocer que Jime Barón se portó muy bien conmigo . Con Juan nos separamos durante la cuarentena. Y me acuerdo de que salieron las especulaciones, la gente habla sin saber y deslizaron que ella podría haber sido la tercera en discordia y nada que ver”, dijo Jujuy.

“Ella me escribió personalmente. Me dijo: ‘ Che, beba, te quiero decir que nada que ver... Yo estuve en tu lugar y es un garrón cuando hablan y no sabés y dicen cosas... Pero de mi parte quiero que te quedes tranquila ’”, puntualizó.

El momento en el que Jujuy Jiménez habló sobre Jimena Barón y Juan Martín del Potro (Video: "Informados de Todo", América)

“Qué amor y qué buen gesto, muy sorora de su parte meterse sin necesidad de nada. Me pareció muy generoso y se lo agradecí”, resaltó Jiménez, agregando que actualmente se lleva muy bien con la actriz y cantante: “Pegamos re buena onda: ahora chateamos por WhatsApp, todo”.

A la hora de analizar el origen de los rumores, Jujuy aventuró: “La gente especulaba porque ella, en la cuarentena, puso en su Instagram que le daban ganas de volver con sus ex... Y después se corroboró que era sobre su otro ex, Daniel Osvaldo ”.

A principios de 2021, Jujuy anunció la separación del polista Jerónimo del Carril, hasta el momento su última pareja conocida. “No estoy de novia. Estoy soltera. Para ser novio no basta con un posteo en Instagram. Nos estuvimos conociendo. Tengo la mejor con él y su familia. Pero no estamos de novios”, apuntó, y después agregó: “Viste cómo son los polistas, que viajan un montón. Yo estoy enfocada en esto (en referencia a la conducción). En este momento elijo estar sola”, dijo en el programa que co conduce.

