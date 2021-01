El sincericidio de Claudia Villafañe cuando le preguntaron por Jorge Taiana

Claudia Villafañe

Por primera vez en mucho tiempo Claudia Villafañe habló de su relación con Jorge Taiana, el empresario con el que está en pareja desde hace 17 años. En diciembre, a solo dos semanas de la muerte de Diego Maradona, habían sonado fuerte los rumores que aseguraban que la flamante ganadora de Masterchef Celebrity se había separado.

“¿Seguís de novia?”, le preguntó en su programa Verónica Lozano a la mamá de Dalma y Gianinna que apenas atinó a decir “sí”. Cuando la conductora intentó indagar sobre cuánto hacía que estaba en pareja, Villfañe, con una sonrisa se quejó: “Siempre me preguntás lo mismo”.

Luego intercedió Marcelo Polino, que con humor siguió: “Después de este triunfo, queremos un casamiento, una fiesta”. De inmediato, el sincericidio de quien fuera la mujer del Diez: “No, una sola vez y fue suficiente”.

En diciembre, luego de que ella fuera sin su pareja al velorio y al entierro del ídolo futbolístico, se dijo que se había separado de Jorge Taiana. En ese momento, ninguna de las partes había dado mayores detalles. Consultada por los rumores, Claudia dijo a Tomás Dente en Nosotros a la mañana que “no hay una separación definitiva”. Sin embargo, aclaró: “Estamos pasando por un trance”.

Consultado por Teleshow , el empresario dijo: “Es todo mentira”. Con esa frase el productor teatral de 52 años dio a entender que la pareja sigue adelante e ironizó ante los rumores: “Será por el distanciamiento social, la culpa es del COVID, pero yo estoy bien y muy tranquilo”. En sus redes sociales subió una foto suya muy sonriente en la que solo escribió “que nunca falte la sonrisa”, pero en ningún momento se refirió a su situación sentimental.

Aunque puede haber resultado extraño que Taiana no acompañara a su pareja en aquel momento tan difícil, lo cierto es que ellos no suelen mostrarse en público y que incluso tampoco había estado en otros momentos familiares importantes, como fue el casamiento de Dalma, en el 2018.

Sobre por qué casi no se los veía juntos, hace un tiempo Villafañe explicó: “No es nada difícil mostrarnos en público. Salimos juntos a un montón de lugares, pero no nos ven. Si vos querés mostrar, mostrás, si no querés, no se sabe”. Además, había contado que ni Dalma ni Giannna tenían relación con su pareja: “Era un problema para ellas. Yo sabía que iba a ser un problema y siempre prioricé que ellas tuvieran una buena relación con el papá. Y yo lo sigo haciendo”.

En el 2013 se había difundido una foto de Taiana jugando con el mayor de los nietos de ella, Benjamín, lo que desató el enojo de Maradona, que lo tomó como una traición: “Claudia fue el gran amor de mi vida. Hoy está en pareja y me parece muy bien, pero yo vivo sin devolución. Conozco perfectamente a la pareja, vi la foto en Facebook. Lo que me jodió, que fue un puñal en el alma, es que lo vi jugar con Benjamín, y eso no se lo voy a perdonar jamás a ese chabón”.

El martes, tras haberse consagrado campeona de la primera edición de Masterchef Celebrity, la organizadora de eventos brindó varias entrevistas, pero habló muy poco de su pareja. Sobre la muerte de Diego Mardona, dijo en Flor de equipo: “Acompaño a mis hijas porque están junto con sus hermanos en esta lucha y desde mi lugar trato de acompañarlas, tal vez no estando con ellas, pero cuidando a Roma o a Benjamín y con eso me siento feliz”.

En diálogo con Teleshow se mostro agradecida al reality condicido por Santiago del Moro ya que gracias a la pantalla, pudo por fin mostrarse tal cual es: “Siento que la gente conoció a la verdadera Claudia”.

