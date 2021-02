Murió a los 86 años Lionel Godoy, locutor emblemático de la radiofonía argentina

buenosaires.gob

Lionel Godoy, uno de los locutores emblemáticos de la radiofonía argentina, murió a los 86 años. Desde hace años, el conductor del mítico programa La noche con amigos, que condujo por cuatro décadas, luchaba contra un cáncer de garganta. Su hija, María Virginia Godoy, más conocida como Señorita Bimbo, confirmó la noticia a través de las redes sociales.

“Gracias a todxs lxs que están expresando sus condolencias. Me honra leer tanto respeto y admiración a su trabajo y aporte al tango. Siempre en mi corazón. Los tres unidos por un micrófono. Leí por ahí ‘La noche con amigos’ se queda sin el mejor de ellos”, escribió la actriz, comediante y conductora radial en su cuenta de Instagram junto a una emotiva fotografía con su padre.

“Yo me hice locutor sin saberlo, porque tenía un defecto físico y más que ser locutor quería evitar la burla, era tartamudo”, aseguró Godoy en una entrevista con Nicolás Grimaldi. “Yo practicaba en el colegio, en los actos. Para todos era el Tarta Godoy. Yo me propuse que algún día lo iba a vencer, me llevaron a médicos y a neurólogos, pero no era neurológico. Habían matado a mi padre, era nervioso”, recordó.

Luego de recibirse en el ISER, se presentó en una radio de La Plata, la Radio Universidad, donde debutó como locutor. “Pibe, vos sos tartamudo”, le dijeron. “‘Pero cuando hablo rápido no se nota’ –respondió–. Y me tomaron”, afirmó el periodista que ha trabajado para diversas emisoras como Radio Provincia, Mitre, Splendid, Belgrano, El Mundo y Libertad.

A lo largo de su extensa trayectoria en los medios, trabajó con figuras como José Narosky, Lucía Marcó, Rafael Díaz Gallardo, Guillermo Cervantes Luro, Julio Márbiz, entre otros. También fue locutor de Julio Sosa, Osvaldo Pugliese y Aníbal Troilo.

Entrevista a Lionel Godoy (Video: Youtube / Nicolás Grimaldi)

“La radio cumple una función de entretenimiento y de ayuda. La gente espera mucho más que un disco. La gente espera una palabra, espera una sociedad de consuelo, en un dolor, una alegría. La radio es un misterio...”, opinaba Godoy sobre este medio de comunicación en el que trabajó gran parte de su vida. “La radio es como una droga que te lleva a comunicarte con gente que no conocés pero necesitás”, señaló.

En cuanto a su vida personal, estuvo casado con la actriz Virginia Luque a quien acompañó en su carrera hasta el 2014, cuando falleció. La pareja adoptó a una niña, María Virginia Godoy, que más tarde se hizo más conocida como Señorita Bimbo. De su matrimonio anterior tiene un hijo varón que era piloto y murió.

Fue considerado uno de los comentaristas de radio con mayor conocimiento sobre el tango. En 1977, condujo La noche con amigos, junto con Patricia Stable. En el ciclo, que estuvo al aire por cuarenta años, se encargaban de difundir el género del tango a los diferentes puntos del país.

En televisión condujo por tres años el programa La noche con amigos acompañado por Luis Alposta y Ricardo Daniel Pereyra por el viejo ATC (ahora la TV Pública). Por ese ciclo entrevistaron a figuras importantes como Mariano Mores, Osvaldo Ramos, Cátulo Castillo, Alberto Hidalgo, Pepito Avellaneda, Juan Carlos Copes, entre muchos otros.





SEGUÍ LEYENDO

Así está hoy la hermana de Rodrigo Noya, a 21 años de Agrandadytos: Guido Kaczka la descubrió en su ciclo, cuando quiso pasar inadvertida

La reaparición pública de Madonna luego de meses y Emily Ratajkowski, a días de ser mamá: celebrities en un click

Pedro Pascal, el actor chileno de Game of Thrones que comenzó su vida huyendo, traumó a su padre durante 30 segundos y hoy brilla en The Mandalorian

Una nueva foto alimenta los rumores: ¿Qué pasa entre Silvina Luna y Rodrigo Fernández Prieto, el ex de Floppy Tesouro?