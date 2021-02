Una nueva foto alimenta los rumores: ¿Qué pasa entre Silvina Luna y Rodrigo Fernández Prieto, el ex de Floppy Tesouro?

Silvina Luna comparte sus vacaciones con un grupo de amigos en el que está el ex de Floppy Tesouro, aquí a su izquierda(@silvinalunaoficial)

A principios de febrero, durante su participación como panelista en Los ángeles de la mañana, Floppy Tesouro se quebró al aire al hablar de la relación con Rodrigo Fernández Prieto. La actriz y el arquitecto se separaron en la primera semana de diciembre, en buenos términos y decidieron pasar las Fiestas juntos para que su hija Moorea no sufriera el impacto en esas fechas tan especiales.

De inmediato, el arquitecto realizó un viaje junto a un grupo de amigos a Panamá, en el que se encuentra Silvina Luna, que a partir de una foto en su Instagram, encendió las alarmas sobre un posible romance con Fernández Prieto. Dentro de un álbum titulado “Bocas 2021 equipazo”, la rosarina compartió postales del viaje y entre cubiertas de veleros y largas sobremesas de amigos, se mezcló una foto en la que se la ve abrazada al arquitecto y a otro compañero de viaje.

Esta cuestión molestó a Floppy, que desestimó los rumores en el programa de Ángel de Brito. “Se dicen muchas cosas, pero cuando yo era amiga de Rodri, Silvina ya era amiga de Rodri. Yo sabía de sus relaciones anteriores y el de las mías, los noviazgos que fueron públicos. Pero yo no me senté con él a hacer una lista, me parece patético”, señaló la actriz.

Una nueva foto de Silvina, Rodrigo y amigos en Panamá

“Sé que tienen un vínculo de súper amigos, si el día de mañana, yo no formo parte en la vida de Rodri, sí como padres, y él decide formar pareja con Silvina o con quien le plazca, voy a estar feliz porque quiero que él sea feliz. Hoy doy fe de que no pasa. Si pasa más adelante es una decisión de ella”, agregó Floppy. Por su parte, ni Rodrigo ni Silvina se manifestaron públicamente sobre la relación, aunque cada tanto, otra imagen los encuentra juntos y aviva el debate.

Recientemente, Fernández Prieto compartió una historia de Instagram que nuevamente involucraba a Luna. La imagen en cuestión los muestra en una selfie viajera en compañía de Juampi Caraballo, campeón de panameño de surf, y otra persona. Para sumar otro ingrediente al tema, Silvina publicó una historia en modo encuesta sobre si estaba a tiempo de practicar surf, una de las actividades de Rodrigo según la descripción de su cuenta de Instagram.

¿Surf o no surf? El nuevo pasatiempo de Silvina Luna

Mientras tanto, Tesouro aguarda el regreso de su ex pareja para enfrentar a su hija Moorea y contarle la triste noticia. “No entienden lo difícil que es comunicarle a una nena tan chiquita que apenas puede entender. Tiene cuatro años y entiende que algo está pasando”, dijo Floppy y reveló que su hija comenzó a preguntar cuándo regresa su padre de sus vacaciones y por qué ella no viajó con él. “Yo no puedo decírselo sola, él no puede decírselo solo. Necesitamos que vuelva y decírselo juntos”, señaló la actriz, que abandonará el penthouse de Puerto Madero en el que vivían juntos y en el que reside por estos días junto a su hija. “Es divino, pero me trae muchos recuerdos. Quisiera un espacio para empezar de nuevo”, reconoció.

A la hora de dar los motivos que llevaron a la crisis y separación de pareja, Floppy descartó que hubiera terceros en discordia. “Él es cero infiel”, enfatizó sobre algunas versiones que circularon. “Lo más importante en la pareja es no forzar los vínculos. Cuando algo no funciona, no funciona. Nos distanciamos mucho. El 2020, más allá de la pandemia, hubo muchas diferencias horarias entre nuestros trabajos. Son cosas que te van llevando...”.

Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto se separaron en diciembre de 2020

Según contó la participante del Cantando 2020, las razones de la separación son las mismas que habían provocado el distanciamiento en septiembre de 2019 (y en enero 2020 decidieron darse una segunda oportunidad). “Mis papás llevan más de 40 años de casados, son muy compañeros, y una inconscientemente quiere eso, pero también quiere su historia”, indicó y agregó que “se desgastó la relación. Vamos por caminos diferentes, yo busco un compañero de vida. Eso no lo negocio y Rodri lo sabe”, cerró.

Silvina ya había sido indicada como tercera en discordia en la tormenta que vivieron el año pasado Ximena Capristo y Gustavo Conti. Según una investigación de la panelista de Bendita conocida como Juariu, la mujer con la que Conti mantenía conversaciones privadas y que su esposa se refería como “la de turno”, no era otra que Silvina Luna. En aquella oportunidad, la rosarina habló con Teleshow y aseguró que se trataba de “un invento”. Y, para evitar que se siguiera especulando con una versión falsa, la Negra recurrió a sus historias de Instagram y aclaró la situación. “Por favor no digan estupideces. ¿Cómo acusar a una persona porque sí? @silvinalunaoficial es una amiga”, publicó en relación a su ex compañera en Gran Hermano.

