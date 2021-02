Los mensajes de Marcelo Tinelli, Oscar González Oro, Alberto Cormillot y Jorge Rial por la muerte de Carlos Menem

Este domingo a la mañana, Carlos Menem murió a los 90 años, tras sufrir una infección urinaria que complicó sus problemas cardíacos. La noticia provocó un fuerte impacto para una figura controvertida que tuvo gran relevancia entre farándula y política y que genera aún hoy amores y odios.

Sin embargo no faltaron los mensajes protocolares del presidente Alberto Fernández o de los expresidentes Mauricio Macri y Cristina Fernández. Mientras que famosos como Marcelo Tinelli, Oscar González Oro, Gustavo Sofovich, Anamá Ferreira y el doctor Alberto Cormillot destacaron su figura y le enviaron sus saludos Zulema Yoma y Zulemita Menem, la hija y a la ex esposa del ex jefe de Estado. Además, el arco político también se manifestó al respecto.

El mensaje de Marcelo Tinelli

“Siento una gran tristeza por el fallecimiento del ex Presidente de la Nación, Carlos Menem. Todo mi afecto y cariño a su familia, especialmente a sus hijos y a Zulema”, escribió el conductor de ShowMatch, que llegó a la popularidad en la época que Menem era presidente de la Nación. Además, en varias oportunidades estuvo de visita en VideoMatch, el ciclo que Marcelo Tinelli conducía en la pantalla de Telefe.

“Gracias por tu generosidad y amabilidad de siempre para conmigo. Este programa salía en vivo por América de 12 a1 de la madrugada. POSDATA. Y fuiste igual!!! Gracias!!! Qepd”(SIC), escribió por su parte Oscar González Oro y acompañó el mensaje de una foto junto al ex mandatario cuando lo visitó en el ciclo que el periodista llevaba adelante en las noches de América.

El mensaje de Oscar González Oro

En tanto, Alberto Cormillot manifestó du dolor por la partida. “QEPD Carlos. Un abrazo a toda su familia y amigos”, tuiteó el reconocido doctor. “Te abrazo fuerte Zulemita en este momento tan difícil de tristeza infinita , abrazo a la familia qepd”, fue el mensaje de Anamá Ferreira, mientras que Gustavo Sofovich lamentó la noticia: “Buen viaje Presi !!!!! parte de mi vida” (SIC). Recordemos que Gerardo fue uno de los grandes amigos de Carlos Menem.

Jorge Rial prefirió mantenerse lejos de las valoraciones personales. “Listo. Se cerró definitivamente la década del 90”, twitteó, mientras que otros periodistas como María Seone y Gabriela Cerruti lanzaron fuertes críticas a las políticas que implementó el ex presidente.

El mensaje de Jorge Rial

La primera dirigente política en manifestarse fue Patricia Bullrich, presidenta del Pro y ex ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri. Dijo: “Lamento el fallecimiento del senador nacional y ex presidente Carlos Menem. Acompaño a su familia en este difícil momento y a los riojanos que representaba”.

Sin adjetivar ni haciendo análisis de su gestión, redujo el saludo al respeto. Lo mismo hizo Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Quiero hacer llegar mis condolencias a la familia y seres queridos de Carlos Saúl Menem, senador nacional y expresidente de la Nación, en este momento difícil”. Y María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, repitió casi las mismas palabras en su despedida por Twitter: “Mis condolencias por el fallecimiento de Carlos Saúl Menem, senador nacional y expresidente de la Nación, a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

Alberto Fernández publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida: “Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran”. Un minuto después, llegó el comentario del ex presidente Mauricio Macri desde su cuenta de Twitter. Escribió: “Lamento profundamente la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem. Nos deja ante todo una buena persona, a quien recordaré con mucho afecto. Mis condolencias a sus familiares y amigos”.

El mensaje de Cristina Kirchner

El mensaje de Cristina Kirchner apareció en las redes sociales diez minutos después de las 13 horas. Dice: “Ante el fallecimiento del ex presidente Carlos Saúl Menem quiero expresar mis condolencias a su familia y a sus compañeros y amigos”.

