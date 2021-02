Internada en terapia intensiva, Carmen Barbieri aseguró que se le presentó la imagen de la Virgen de Guadalupe

Internada desde hace dos semanas en la Clínica Zabala por una complicación en su cuadro de coronavirus y totalmente aislada, desde hace unos días en terapia intensiva y en como farmacológico, Carmen Barbieri se refugia en la fe, para salir de este mal momento.

Fiel devota de la Virgen de Guadalupe, patrona de México, la actriz se llevó entre sus pertenencias una estampita a la que le pide que vele por su salud, como lo hizo el año pasado con su hijo Fede Bal, que tuvo que realizarse un tratamiento de quimioterapia tras haber sido diagnosticado con cáncer.

“Carmen es muy creyente”, dijo Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana y Sandra Domínguez, amiga de Barbieri, contó: “Yo ya lo puedo decir, porque seguro que lo va a contar cuando salga. Ella me contó que se le presentó la Virgen de Guadalupe cuando estaba en terapia intensiva”.

Días antes de que le indujeran un coma para poder ponerle un respirador, la capocómica le había enviado a través de Whsatsapp la imagen de la Virgen. Al respecto, dijo: “Sí, pero eso es algo muy positivo. Y yo les digo a todos mis amigos que, en todas las religiones, oraron. Médicos del cielo, gente hinduista, católicos, la Virgencita de Fátima, todos”.

Cuadro de la Virgen de Guadalupe en la Basílica

Domínguez se mostró preocupada por su amiga, con quien no puede tener contacto: “Yo ahora no la puedo ir a ver a Carmen, abrazarla… ¿Qué hacés? Estás como en introspección, vas para adentro todo el tiempo, como ahora. Yo estaba acá con ustedes todo el tiempo, pero al mismo tiempo estaba pensando ‘¿cómo estará?”.

En su paso por el ciclo de El Trece, la amiga de Barbieri no habló solo de la fe de la actriz, sino que también reveló intimidades, lo que ocasionó el enojo de Fede. “Compartimos un hombre, pero no éramos amigas. Yo me enamoré muy profundamente de una persona que para ella era un touch and go. Y charlándolo, me lo contó. Un galán de otra época. El era mucho mayor que yo y con Carmen siempre nos reíamos de eso”, contó.

De inmediato el actor le mandó un mensaje y ella en el aire, recapacitó: “Parece que ustedes pusieron un graph y Federico… Yo estoy acá sentada mientras Carmen está en estado grave. Tiene razón Fede porque el graph decía ‘compartimos un hombre’. Le parece desafortunado este tipo de graphs o lo que yo dije, pero lo único que hice fue contestar”.

“Me gustaría que el mirara toda la nota. Fue un espacio de recreo, un respiro ante tanta adversidad. Le pido disculpas públicas porque más allá de estar acá, estoy siempre con su mamá y él lo sabe. Mi conciencia está limpia, pero si además tengo que pedir perdón, te pido perdón, Federico”, agregó Sandra.

La flamante participante de Masterchef Celebrity se habría contagiado COVID-19 a mediados de enero, durante una reunión de producción del ciclo y días más tarde tuvo que ser internada por una neumonía. Este domingo, su jefa de prensa, Martina Valía confirmó que fue trasladada a una sala de terapia intensiva y que está en coma farmacológico.

Según dijo Fede en diálogo con Marcelo Polino, en las últimas horas la ex Cantando 2020 tuvo una leve mejoría. “Mamá está bien”, dijo y explicó: “Como presentó un cuadro en el que los medicamentos no estaban haciendo mucho efecto, se la puso en un coma farmacológico donde cada día son mejores noticias”. Una de las cosas que más le duele al actor es no poder acompañarla de manera presencial, debido a los protocolos que rigen en los hospitales para evitar la propagación del virus.

