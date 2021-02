Fede Bal se enojó con la mejor amiga de Carmen Barbieri por un comentario fuera de lugar sobre su mamá

El momento en el que Sandra Domínguez le pidió perdón a Fede Bal por haber revelado que compartieron "un hombre" algunos años atrás (Video: "LAM", El Trece)

En las últimas horas, Carmen Barbieri experimentó una leve mejoría respecto de su estado de salud. Tras una internación por neumonía en la Clínica Zabala, el último fin de semana entró en coma farmacológico para ser conectada a un respirador. Anoche, en un vivo de Instagram con Marcelo Polino, Fede Bal anunció que “mamá está bien”, luego de agradecer “a todos, el amor que nos llega es muy grande”.

Sin embargo, por un instante, su calma se interrumpió este mediodía al escuchar las palabras de la ex vedette Sandra Domínguez, amiga de la actriz, quien recordó una vieja historia entre ellas: “Compartimos un hombre, pero no éramos amigas. Yo me enamoré muy profundamente de una persona que para ella era un touch and go. Y charlándolo, me lo contó”, dijo.

La vedette -conocida por haber participado en programas como Matrimonios y algo más- estuvo como invitada en Los Ángeles de la Mañana para hablar sobre el estado de salud de su amiga. Pero en el ida y vuelta de la conversación, reveló este romance retro con “un galán de otra época. El era mucho mayor que yo y con Carmen siempre nos reíamos de eso”.

Carmen Barbieri y Sandra Domínguez son amigas desde hace años. Hoy se reveló un romance en común que tuvieron hace un tiempo (Foto: Facebook)

Dicho esto y con el programa en vivo, Fede Bal le escribió por WhatsApp a Domínguez para expresarle su molestia por lo revelado. Ahí fue cuando la ex vedette tomó el guante y pidió disculpas: “Parece que ustedes pusieron un graph y Federico… Yo estoy acá sentada mientras Carmen está en estado grave. Tiene razón Fede porque el graph decía ‘compartimos un hombre’. Le parece desafortunado este tipo de graphs o lo que yo dije, pero lo único que hice fue contestar”, aseguró.

“Me gustaría que el mirara toda la nota. Fue un espacio de recreo, un respiro ante tanta adversidad. Le pido disculpas públicas porque más allá de estar acá, estoy siempre con su mamá y él lo sabe. Mi conciencia está limpia, pero si además tengo que pedir perdón, te pido perdón, Federico”, agregó Sandra.

Ante la sorpresa del panel por el entredicho, Domínguez arriesgó que “hay gente a su alrededor que es más papista que el papa, saca una foto y lo manda. Porque quizás el puesto de ser buen amiga de Carmen, se debe a un puesto y no a hacer. Cuando una es amiga de Carmen, hace, no dice que es amiga. Carmen abre las puertas de su corazón a gente que, para mí, tiene otro nivel de amistad al que yo le brindo. Ella llama ‘amiga’ a gente que yo, desde afuera o la gente que la queremos de verdad y que estamos con el corazón... Ustedes saben lo que costó que yo viniera a este problema y si algo le molestó a Federico, que tiene a su mamá mal, le pido perdón. Yo tengo a mi amiga hermana mal. El sabe, yo no tengo nada que explicarle a Fede”.

Fede Bal le escribió por WhatsApp a Sandra Domínguez para expresarle su molestia por lo revelado en televisión

Además de actualizar sobre la salud de Barbieri, Domínguez aseguró que la entrevista la hizo “mirar para atrás, pensar en cómo nos conocimos. Hacer una nota en vivo tiene estos riesgos”.

Respecto al romance en cuestión, aclaró varias veces que el hombre en cuestión -nunca se reveló su nombre- estuvo con las dos en épocas distintas. “Les puedo decir que ha pasado hasta por Susana Giménez”, dijo para la sorpresa de todo el panel. Para dar pistas y siguiendo con la incógnita, también dijo que “ha coprotagonizado con Susana en el teatro. Ahora está separado”.

Cuando le preguntaron sobre si esa relación fue blanqueada, Domínguez negó ya que “en esa época él estaba casado. ¡Ay, nunca pensé que iba a decir esto! Es como una terapia venir acá”.

“Estamos lejos y él está fuera de circuito, para qué lo vamos a molestar ahora”, cerró el conductor Angel De Brito.

SEGUÍ LEYENDO

Federico Bal habló de la salud de Carmen Barbieri: “Cada día son mejores noticias”

La preocupación de Fede Bal por la salud de Carmen Barbieri: “Está angustiado, tirado”

El mensaje de Flavio Mendoza, preocupado por Carmen Barbieri: “De esta salimos juntos”