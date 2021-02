El emotivo mensaje de Sofía Zámolo a su mamá que lucha contra el cáncer: “No me imagino la vida sin vos”

Sofía Zámolo y su mamá

Sofía Zámolo contó a principios de enero que no estaba pasando por un momento complicado porque su madre transita una dura enfermedad. “Ya que muchos comparten mi día a día y me preguntan, mi mamá tiene cáncer de páncreas e hígado. Y si bien tengo el alma en pedazos, rezo sin parar y les pido y agradezco sus oraciones pensando en ella, María Cristina Guerrero. Gracias por sus mensajes de amor y de aliento constante. El amor se siente”, escribió en Instagram.

Ahora la modelo compartió con sus seguidores de Instagram una hermosa fotografía de su madre con un emotivo mensaje. “Qué linda mamá, qué ganas de verte así”, dijo la conductora junto a una foto de Cristina con su nieta en brazos. “¿Qué pasó? Todo este año luchando al lado tuyo y hoy Dios decide qué va a pasar con tu vida. Sólo él sabe”, aseguró en la red social.

“Quiero abrazarte y estás tan frágil. Te amo, mamá. No me imagino la vida sin vos. Acá estoy agarrándote la mano fuerte. Siempre”, finalizó Zamolo. De esta manera, manifestó su preocupación por la salud de Cristina y aprovechó para darle todo su apoyo en este momento tan complicado. Como cualquier hija, Sofía siente un amor incondicional por su mamá.

En varias oportunidades, la modelo usó las redes sociales para hacer catarsis y explicarles a sus seguidores cómo estaba transitando estas semanas tan dolorosas. A finales de enero, publicó un video de agradecimiento a quienes le mandaron mensajes de amor y de apoyo incondicional, luego de haber hablado sobre la enfermedad de Cristina.

“Así como uno comparte todo lo lindo y lo bueno, me salió compartir el momento que estaba viviendo y quiero agradecer porque muchos de ustedes compartieron sus historias, situaciones que pasaron, experiencias y muchos también con consejos de fe. La fe está más fuerte que nunca y muchos mensajes de apoyo también, como ir a ver al Padre Ignacio. Estoy comunicándome con la gente que trabaja con él y sus colaboradores. Y también mucho rezo y distintos tipos de tratamientos, así que no quería dejar de agradecerlo”, afirmó Sofía.

En este contexto, la modelo utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a la pequeña California, que nació el pasado 29 de octubre. “Hija: llegaste a mi vida para darme paz. Para llenar los momentos de ternura y pura sonrisa. Gracias y perdón por venir en un momento tan difícil. Prometo darte todo de mí para que seas una buena y linda persona por dentro que es lo que realmente vale”, comenzó escribiendo.

Luego continuó: “Espero que puedas entender el momento durísimo que me toca vivir hoy. Hago lo posible para no transmitirte mi angustia, mis miedos, mi desesperación que siento al ver a mi mamá como la veo cada día. Ojalá puedas disfrutarla mucho más. Pero eso es algo que sólo Dios decide y que uno tiene que soltar”.

Finalmente, cerró su posteo con palabras cariñosas: “Espero estar siendo la mejor madre que te mereces. Me parte el alma pensar en lo que te toca vivir a mi lado hoy. Pero Dios y la Virgen te enviaron en este momento y ellos saben por qué. Te amo. Sos mi vida. Me das vida. Me das paz. Me das amor cada día. Gracias”.

