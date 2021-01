La dolorosa carta de Sofía Zámolo a su hija: “Hago lo posible para no transmitirte mi angustia”

Sofía Zámolo y su hija

Sofía Zámolo transita uno de los momentos más difíciles de su vida. A principios de enero, la modelo había revelado que su madre luchaba contra una dura enfermedad. “Ya que muchos comparten mi día a día y me preguntan, mi mamá tiene cáncer de páncreas e hígado. Y si bien tengo el alma en pedazos, rezo sin parar y les pido y agradezco sus oraciones pensando en ella, María Cristina Guerrero. Gracias por sus mensajes de amor y de aliento constante. El amor se siente”, escribió en una story de su perfil de Instagram.

Tal fue la repercusión de su mensaje que, horas más tarde, decidió grabar un video contando cómo está transitando este momento, donde se la ve visiblemente angustiada. “Bueno, no quería dejar de hacer este mensaje para agradecerles a todos por su apoyo incondicional, porque recibí muchos mensajes”, dijo.

Y continuó: “Así como uno comparte todo lo lindo y lo bueno, me salió compartir el momento que estaba viviendo y quiero agradecer porque muchos de ustedes compartieron sus historias, situaciones que pasaron, experiencias y muchos también con consejos de fe. La fe está más fuerte que nunca y muchos mensajes de apoyo también, como ir a ver al Padre Ignacio. Estoy comunicándome con la gente que trabaja con él y sus colaboradores. Y también mucho rezo y distintos tipos de tratamientos, así que no quería dejar de agradecerlo”.

En este contexto, la modelo utilizó nuevamente sus redes sociales este martes pero, en esta oportunidad, se dirigió especialmente a su hija California, que nació el pasado 29 de octubre. “Hija: llegaste a mi vida para darme paz. Para llenar los momentos de ternura y pura sonrisa. Gracias y perdón por venir en un momento tan difícil. Prometo darte todo de mí para que seas una buena y linda persona por dentro que es lo que realmente vale”, comenzó escribiendo.

Y luego continuó: “Espero que puedas entender el momento durísimo que me toca vivir hoy. Hago lo posible para no transmitirte mi angustia, mis miedos, mi desesperación que siento al ver a mi mamá como la veo cada día. Ojalá puedas disfrutarla mucho más. Pero eso es algo que sólo Dios decide y que uno tiene que soltar”.

Finalmente, cerró su posteo con emotivas palabras: “Espero estar siendo la mejor madre que te mereces. Me parte el alma pensar en lo que te toca vivir a mi lado hoy. Pero Dios y la Virgen te enviaron en este momento y ellos saben por qué. Te amo. Sos mi vida. Me das vida. Me das paz. Me das amor cada día. Gracias”.

Entre los cientos de comentarios que recibió la publicación se destacaron los de sus colegas del medio, que le enviaron sus fuerzas para atravesar este difícil momento. Natalie Weber fue una de ellas: “Sos lo mejor que le pudo pasar a Cali, ella eligió llegar ahora y acompañarte , tener una mamá así es una bendición y ella lo sabe. ¡Tus brazos son hogar! ¡Fuerza amiga, te amo!”. Vanina Escudero fue otra de las personalidades que se sumó en su apoyo: “Qué lindas palabras, Sofi. Creo que lo importante es que cada una de nosotros sea la mejor madre que cada una puede ser con todo lo que nos toca. Te abrazo fuerte”. Carolina Oltra, Barbie Simons, Celina Rucci y Eugenia Tobal también le enviaron palabras de aliento.

