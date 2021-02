Floppy Tesouro lloró en televisión al hablar de la separación de Rodrigo Fernández Prieto

La angustia de Floppy Tesouro al hablar de la separación de Rodrigo Fernández Prieto (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

“Prometí que iba a llorar, pero no puedo”, dijo Floppy Tesouro este martes en Los ángeles de la mañana mientras se secaba las lágrimas de sus ojos. La actriz -que por estos días está como panelista invitada en el ciclo que conduce Ángel de Brito por El Trece- se quebró al hablar de su separación con Rodrigo Fernández Prieto, y de cómo piensa enfrentar a Moorea, su hija de cuatro años, para comunicarle la noticia.

Según detalló la actriz, la separación se dio la primera semana de diciembre. Fue en buenos términos y decidieron pasar las Fiestas juntos para que su hija no tuviera que ir primero con uno y luego con el otro. De inmediato, el empresario realizó un viaje junto a un grupo de amigos a Panamá, y a su regreso, enfrentarán a su hija.

“No entienden lo difícil que es comunicarle a una nena tan chiquita que apenas puede entender. Tiene cuatro años y entiende que algo está pasando”, dijo Floppy y reveló que su hija comenzó a preguntar cuándo regresa su padre de sus vacaciones y por qué ella no viajó con él. “Yo no puedo decírselo sola, él no puede decírselo solo. Necesitamos que vuelva y decírselo juntos. Tiempo al tiempo”.

Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto se casaron en abril de 2017 y son padres de Moorea, que hoy tiene cuatro años (Foto: Instagram)

Mientras escuchaba su relato, Cinthia Fernández contó cómo fue su experiencia cuando le comunicó a sus tres hijas que se separaría de Matías Defederico. Recordó que intentó buscarle el lado lúdico al indicarles que tendrían dos casas, dos camas, juguetes en ambos lugares. Floppy tomó el consejo y agregó lo que piensa decirle a Moorea: “Mamá y papá van a volver a ser amigos, van a estar toda la vida con vos y te aman”.

Por su parte, explicó que cuando regrese Fernández Prieto ella abandonará el penthouse de Puerto Madero en el que vivían juntos y en el está por estos días junto a su hija. “Es divino, pero me trae muchos recuerdos. Quisiera un espacio para empezar de nuevo”, aseguró y especuló cómo será en un futuro la relación con su ex marido: “Nos llevamos bien. Pienso que vamos a fluir bien y ella (por Moorea) no va a vivir malas experiencias o malas situaciones”.

A la hora de dar los motivos que llevaron a la crisis y separación de pareja, Floppy aseguró que fueron las mismas razones por las cuales ya se habían distanciado en septiembre de 2019 (y en enero 2020 decidieron darse una segunda oportunidad). “Mis papás llevan más de 40 años de casados, son muy compañeros, y una inconscientemente quiere eso, pero también quiere su historia”, indicó y agregó que “se desgastó la relación”.

Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto

Además, aclaró que no hubo terceros en discordia. ”Él es cero infiel”, enfatizó sobre algunas versiones que circularon. “Lo más importante en la pareja es no forzar los vínculos. Cuando algo no funciona, no funciona. Nos distanciamos mucho. El 2020, más allá de la pandemia, hubo muchas diferencias horarias entre nuestros trabajos. Son cosas que te van llevando...”.

“¿Por qué se enfrío la relación?”, quisieron saber sus compañeras de LAM. “Vamos por caminos diferentes”, no dudó en responder Floppy y aseguró que ella busca “un compañero de vida”. “Eso no lo negocio y Rodri lo sabe”, afirmó y agregó que el empresario “viaja mucho”. “Es un papá muy presente y una persona excelente, pero le cuesta el vínculo de pareja. Es muy amiguero. Le gusta estar en grupo. A mí me encanta, pero me gusta el equilibrio. Ese fue nuestro problema”, reveló.

