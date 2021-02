Nicole Neumann defendió a Pampita de las críticas tras contagiarse de coronavirus: “Es horrible que en momentos de enfermedad la gente te pisotee”

Nicole Neumann se solidarizó con Pampita: "Como ella hizo publico el apoyo, sentí hacer lo mismo" (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Nicole Neumann y Pampita Ardohain siempre estuvieron enfrentadas, al menos, mediáticamente hablando. Ambas son modelos exitosas y parecían hasta enemigas íntimas. Pero, sorpresivamente, en medio de la difícil situación que la la conductora de Pampita Online transita por haberse contagiado de coronavirus en los primeros meses de embarazo, la panelista de Nosotros a la Mañana salió a defenderla públicamente.

En diálogo con Teleshow , y mientras disfruta de sus vacaciones en Salta, Nicole se solidarizó con su colega por las agresiones que sufrió tras el viaje que emprendió a México junto a su familia. “A mí me hicieron muchos lo mismo y ella empatizó con mi enfermedad y la de mis hijas. Es horrible que en momentos de enfermedad y vulnerabilidad la gente te pisotee”, dijo.

Y luego agregó: “Como ella hizo publico el apoyo, sentí hacer lo mismo. Encima esta transitando un embarazo que ya te pone híper sensible. Horrible lo que hicieron muchos conmigo en su momento y ahora con ella. Como si uno buscara enfermarse. Y más con esto, que es algo que le puede tocar a cualquiera, es cuestión de tiempo.....y es una ruleta rusa con qué gravedad te agarra. No hay que escupir al techo”.

Cabe aclarar que la ex de Fabián Cubero se refería a las críticas que en su momento recibió cuando ella y sus hijas, Sienna, Allegra e Indiana, contrajeron la misma enfermedad. En ese momento, la actual esposa de Roberto García Moritán había enfrentado a Nicolás Magaldi por la filtración de la noticia. Y Nicole le agradeció el gesto públicamente. “Entre mujeres nos tenemos que tratar bien, apoyarnos, cuidarnos. Si empezamos a poner entre todas ese granito de arena la sociedad puede cambiar. Pero si entre nosotras no estamos unidas, con todo lo que les pasa a las mujeres acá y en el mundo, con todas las desventajas que tenemos hasta el día de hoy, no lo vamos a poder lograr”, había dicho Pampita.

Nicole Neumann y Pampita Ardohain

Lo cierto es que Nicole consideró que las diferencias que en su momento la enfrentaron con la mamá de Bautista, Beltrán y Benicio son ”viejísimas” y “más de la prensa que nuestra, o por lo menos mía”. “Yo siempre ante todo soy ‘humana’ y no le deseo nada malo a nadie, menos la enfermedad y menos aprovecharse de momentos de debilidad del otro, en vez de solidarizarse y apoyar como hicieron mis amigos y vecinos en su momento. En nuestros días de encierro con COVID-19, me acercaban a la puerta cosas de farmacia o alimentos”, detalló.

Al ser consultada sobre la razón del ataque puntual a ella, Neumann explicó: “Quizás justo México esta en alerta roja desde diciembre, por eso yo cancelé un viaje allá la segunda quincena y no quería que mis hijas fueran tampoco obviamente....pero no sé....a mi me dieron (críticas) porque sí, a ella porque viajó, siempre algo para aprovecharse cuando estas en situación de vulnerabilidad, la gente es resentida y maliciosa”.

El viernes pasado, Pampita salió furiosa en una historia de Instagram a responder a quienes la criticaron por viajar al exterior en medio de la pandemia. El motivo de dicho descanso era festejar su cumpleaños y, además, anunciar la feliz noticia de que estaba embarazada nuevamente.

“Empatía cero. Parece que si te contagias, los medios te crucifican. ¿Cómo pueden insultarme por estar enferma? ¡Cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo! Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera tarde o temprano. ¡El que se enferma no es el villano en esta historia, es la víctima!”, señaló. Y continuó: “Ya les expliqué y están las pruebas que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario, ¡y le dan a la gente su peor versión! ¿En qué momento perdieron la humanidad?”.

El descargo de Pampita contra quienes la criticaron por su viaje a México (IG: @pampitaoficial)

Además, Ardohain aprovechó para hablar de su estado de salud y dejar una reflexión: “Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar por esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque la verdad te sentís pésimo y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!”.

