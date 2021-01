Tamara Pettinato dio positivo de coronavirus: “Lo peor es el miedo de no saber cómo va a reaccionar tu cuerpo”

Tamara Pettinato

Tamara Pettinato utilizó su cuenta de Instagram este domingo para comunicar que dio positivo de coronavirus. Lo hizo a través de un posteo en el cual contó que desde que comenzó la pandemia ya se realizó cinco hisopados por haber tenido contacto estrecho con distintas personas que se habían contagiado, y lo acompañó con una foto de ella sentada en el sillón del living de su casa con un profesional de la salud realizándole el testeo.

“Quinto test que me hago. Esta vez di positivo”, informó la panelista de Genio o Idiota, el ciclo radial que comparte con su padre, Roberto Pettinato, en POP Radio. “Me contagié trabajando, como muchos de mis compañeros”, indicó y habló de la cadena de transmisión en el ámbito laboral: “Con que una persona lo lleve, se dispara un dominó interminable y fuimos cayendo uno por uno”.

Luego sostuvo que “hay cosas que nos exceden” y detalló los síntomas que presentó hasta el momento: “No tengo gusto ni olfato. Me duele el cuerpo, me arden los ojos y la garganta”. También dijo que presentó temperatura alta y expresó su mayor preocupación dentro de este panorama. “Lo peor es el miedo a no saber cómo va a reaccionar tu cuerpo”.

Por otra parte, dejó un mensaje de concientización a sus más de 200 mil seguidores: “No se relajen así no pasan por esta mierda ni ponen en riesgo a los que quieren”. Y concluyó su posteo con el emoji de un corazón.

La foto que compartió Tamara Pettinato al contar que tiene coronavirus (IG: @tamarapettinato)

Una de las famosas que le comentó el posteo fue Militta Bora, la ex de Daniel Osvaldo, quien parece tener una buena relación con la periodista. “¡Eso por andar de joda en los bares y por tanto sexo desenfrenado! ¡Que te recuperes pronto! Cuidate mucho. Cuiden a Susana Petti. Abrazos Xoxo”, le escribió en tono irónico.

En los últimos días, fueron varios los famosos afectados por el coronavirus. Tal es el caso de Carmen Barbieri, que el sábado sufrió complicaciones en su cuadro de salud y entró en coma farmacológico para ser conectada a un respirador. Mientras tanto, Flavio Mendoza y Sergio Lapegüe también continúan internados, este último en el Sanatorio Juncal de Temperley. “Pasé una noche horrible, sin respirar. Ojalá sea lo último porque no doy más”, lamentó el conductor en diálogo con Teleshow e indicó que sigue presentando fiebre alta, al igual que en los primeros días cuando le confirmaron el diagnóstico.

Por otra parte, con cuadros más leves, también se supo esta semana que Dario Barassi y Carolina Pampita Ardohain dieron positivos. La modelo había regresado de un viaje a México y fue blanco de críticas por haberse contagiado. Furiosa, salió a responder desde su cuenta de Instagram. “¿Cómo pueden insultarme por estar enferma? ¡Cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo! Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera tarde o temprano. ¡El que se enferma no es el villano en esta historia, es la víctima!”, señaló con bronca en la red social. Y agregó: “Ya les expliqué y están las pruebas que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario, ¡y le dan a la gente su peor versión! ¿En qué momento perdieron la humanidad?”.

