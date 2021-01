Jorge Rial podría no regresar a “Intrusos”: la palabra del conductor y el nuevo programa que está preparando

Jorge Rial, en "Intrusos" (Foto: captura)

El 2020 lo cambió todo: la vida, las rutinas, las costumbres; hasta la televisión. Y sin embargo, el 2021 no deja de sorprendernos: lejos de pretender devolvernos la normalidad perdida se empeña, a la par de su antecesor, en seguir pateando el tablero. Porque mientras el coronavirus sigue complicando la dinámica de los estudios televisivos -por caso, no se ha vuelto a grabar ficción, los programas sufren con el virus, como Masterchef Celebrity 2, y la vuelta de Marcelo Tinelli aún no está definida-, este año que apenas alcanzó su primer mes podría acercar su primera gran sorpresa en la pantalla chica: Jorge Rial sin Intrusos.

La afirmación es por el momento un interrogante, pese a que Ángel de Brito lo dé por hecho. Luego de afirmar que existen “intensas internas” en el programa más visto de América, con un Rial que “prácticamente no tiene comunicación con sus compañeros” debido a todo el “bolonqui del chat” paralelo de Intrusos (sin su presencia en el grupo de WhatsApp), que provocó que “se cortaran las líneas”, el periodista fue rotundo: “A algunas personas importantes del canal y del programa Rial les dijo: ‘No vuelvo’”, sostuvo De Brito en El Espectador, su programa de CNN Radio.

Acompañado por su esposa, Romina Pereiro, y las hijas de la nutricionista, Jorge había recibió el Año Nuevo en Villa La Angostura. Luego del anhelado descanso en la Patagonia, hizo escala en Córdoba: no quiso perderse la actuación de More Rial en la obra La Mentirita, en Villa Carlos Paz. Desde hace días se encuentra en Buenos Aires pero todavía en vacaciones -Adrián Pallares, a quien destacó, lo reemplaza en la conducción-, y con el celular en la mano, sentado en el living de su casa, aceptó responder las preguntas de sus seguidores de Instagram. Y lo hizo sin reparos.

“Eso de que Intrusos cumplió un ciclo lo vengo escuchando desde hace años, pero hasta ahora nadie le llegó a los talones. Los chicos lo están haciendo bien durante mis vacaciones. Ya voy a volver, paciencia. ¿Si está todo mal con América? Nooo, mejor que nunca. Es mi casa. Nunca voy a dejar Intrusos, es mi hijo”, fueron sus respuestas sobre el programa que debutó el 1 de enero de 2001.

“A la Negra la quiero”, dijo sobre Marcela Tauro, quien renunció a Intrusos en mayo del año pasado: “Se terminó una etapa”, dijo al respecto. También tuvo palabras emotivas para Luis Ventura, su viejo compinche en el programa, si bien desestimó un encuentro en la pantalla chica. Y adelantó su nuevo proyecto en el canal de Palermo: “Estoy listo para dar un paso importante en mi vida”. Después, avisaría: “En unas semanas empezarán a temblar los políticos”.

‘Jorge volvería a mediados de enero, pero el año pasado lo hizo el 9 de marzo. Es decir, todavía estamos en fecha para que él regrese’, comentan en América

TV Nostra -tal el nombre del envío- irá en el prime time de América, antes o después de Intratables: 20.30 y 23 son los dos horarios que se manejan como posibilidades. Aun cuando no descuidará el espectáculo, Rial se volcará a la actualidad, en especial a los avatares de la arena política que enfrenta un año clave: las elecciones legislativas en medio de la pandemia. Como particularidad: el envío no tendrá panelistas sino columnistas.

Pero entonces, ¿se va de Intrusos para abocarse a TV Nostra? “No está decidido: oficialmente, nadie lo sabe -le dijeron a Teleshow fuentes del canal-. Jorge volvería a mediados de enero, pero el año pasado lo hizo el 9 de marzo. Es decir, todavía estamos en fecha para que él regrese. ¿Si el chat paralelo podría pesar en una posible partida de Intrusos? ¡Eso no tiene nada que ver! Son situaciones distintas, no pasa por ahí. Rial quiere dejar el espectáculo, o complementarlo”.

Entre la certeza que evidencia Ángel y la prudencia por la que optan en el canal, resulta imprescindible dar con la palabra más buscada: la del protagonista de esta noticia. “No tengo idea de lo que dijo (De Brito). No me llegó nada”, manfestó Jorge Rial ante la consulta de este sitio, para de inmediato advertir: “Anunciaré todo a su debido momento. Los que tienen que saber mi decisión ya lo saben hace tiempo”.

Habrá que esperar. Porque De Brito en algo tiene razón: las certezas respecto al futuro de su colega en Intrusos existen. Resta saber si se inclinan por la continuidad o por la conclusión de su participación en un ciclo que, sin él, será otro. El tiempo de dar a conocer esa respuesta está del lado de Rial.

