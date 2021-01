Carmen Barbieri mostró cómo transita su internación por coronavirus: “Por lo menos veo el amanecer y el atardecer”

Carmen Barbieri internada en la clínica Zabala (Video: "El Run Run del Espectáculo" - Crónica HD)

El pasado 20 de enero se supo que Carmen Barbieri había contraído coronavirus y que había sido internada en la Clínica Zabala a raíz de una neumonía que agravó su cuadro. La capocómica se habría contagiado luego de haber compartido una reunión de producción para la segunda edición de Masterchef Celebrity, donde había tenido un contacto estrecho con Sol Pérez, que luego de dicho encuentro se hizo un hisopado que dio positivo.

“Tendría un principio de neumonía, está conectada con el teléfono, contestando algunos mensajes, pero lo cierto es que tiene COVID positivo y está internada”, dijo Dani Ambrosino en Intrusos, por América. En ese sentido, una fuente muy allegada a Barbieri confirmó que se encontraba sin respirador. “Pudimos hablar con Fede Bal, que obviamente está muy preocupado por su mamá, muy angustiado, no ha podido verla, porque es una enfermedad muy solitaria”, expresó luego Adrián Pallares.

A raíz de esta situación, el hijo de la capocómica se volcó a su cuenta de Twitter para hacer referencia al estado de salud de su mamá: “Estoy preocupado por ella, aunque evoluciona favorablemente”. Y admitió: “Realmente es muy triste no poder estar a su lado”.

Fede Bal y Carmen Barbieri

A propósito de la situación de Barbieri, el hijo de Santiago Bal hizo entonces mención a una polémica que lo tuvo como protagonista tres semanas atrás, cuando su asistencia a una fiesta de Año Nuevo le valió los reproches públicos de Cinthia Fernández, ex compañera suya en la obra Mentiras inteligentes (la actriz terminó renunciando), por la exposición al contagio. Además, hizo referencia a la invitación que le cursó a el Polaco para un asado en su casa también lo colocó en el centro de la escena, y no solo por el noviazgo del músico con Barby Silenzi. “Ahora van a empezar a decirme: ‘Vos, que hiciste fiestas, que no te cuidás’ -lamentó Fede, casi a modo de descargo, para de inmediato ensayar una paradoja-. (Pero) terminó contagiándose mi vieja, que no para de cuidarse, de laburar, y hacer todo bien”. Y concluyó con ruego para sus más de dos millones de seguidores en Twitter: “Cuídense”.

Lo cierto es que este domingo, cinco días después de haber sido ingresada al nosocomio de Belgrano, en exclusiva para El Run Run del Espectáculo, ciclo de Crónica HD, Carmen grabó un video desde el lugar en el que está internada. “Ves, esa es Cabildo. Estoy acá en la Clínica Zabala. Acá al lado hay un colegio, entonces hay un árbol enorme. Por lo menos veo el amanecer y el atardecer”, se la escucha decir con las cuerdas vocales afectadas por el coronavirus y mostrando la vista que tiene desde su ventana.

Cabe recordar que el pasado jueves, Flavio Mendoza había minimizado el estado de salud de la actriz. “Hablé con Carmen, está bien... viste que ella es hipocondríaca, cualquier cosita piensa que tiene todo”, señaló en declaraciones a Multivisión Noticias. En el mismo tono, el coreógrafo continuó hablando de cómo la pandemia afectó el funcionamiento de la temporada teatral. “Es un poco lo que teníamos previsto, tenemos que tener remplazos y soportar esta situación”, analizó. Y enfatizó en relación a la pandemia: “Cualquier cosa que te pase, tenés COVID. Mañana te va a dar una intoxicación por comer pescado en mal estado, y vas a tener COVID. ¡Todo el mundo se murió de COVID, nadie se murió de otra cosa! Basta de esa pelotudez”.

