Una ex “Chiquititas” soñó con Romina Yan: “Siempre es lindo sentirte cerca”

Romina Yan arrancó a trabajar en la pantalla chica cuando era adolescente y participaba en el programa Jugate conmigo. Ganó mucha popularidad cuando protagonizó Chiquititas. Luego, realizó otras ficciones exitosas como Provócame, Amor mío, B&B y Casi Ángeles. Pero en medio de su ascendente carrera, la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich murió el 28 de septiembre de 2010 cuando tenía solo 36 años.

Su partida tan inesperada generó una enorme conmoción en el mundo del espectáculo y dejó un vacío enorme entre sus seres queridos. En cada aniversario, siempre se realizan homenajes y es recordada con cariño por quienes trabajaron con ella, así como por los cientos de personas que la quisieron por sus inolvidables personajes en la televisión.

Recientemente, Georgina Mollo, quien formó parte del elenco principal de Chiquititas, publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a Romina, con un emotivo mensaje: “Hoy te soñé. Y no es por hacerme la linda, pero cuando me levanté y me mire al espejo, me vi parecida a vos...”.

La actriz de 37 años, que hoy está casada y es madre de tres hijos, aseguró: “No sé si es algo físico o algo que nos unía más profundamente. No sé si es que te estuve extrañando o si es que me estás recordando. Siempre es lindo soñar con tu sonrisa. Siempre es lindo sentirte cerca”

En la mencionada telenovela, Yan interpretó al personaje de Belén Fraga durante cuatro temporadas, de 1995 a 1998, y luego volvió con participaciones especiales en 2000 y 2001. Después, siguió su carrera al frente de otros proyectos y cosechó muchos éxitos. Sin embargo, sus historias y sus canciones quedaron en el recuerdo de todas las chicas que crecieron viéndola en aquella tira infantil.

El 5 de septiembre de 2018, cuando Romina cumpliría 44 años, Cris Morena organizó un homenaje a su hija en el teatro Gran Rex, “ViveRo”, en el participaron muchos artistas como Benjamín Rojas, Facundo Arana, Jorgelina Aruzzi, Gerónimo Rauch, Abel Pintos, Sandra Mihanovich, Damián de Santo, Agustina Cherri, Peter Lanzani, Eugenia Suárez, Julia Calvo, Agustín Sierra, Emilia Attías y Alberto Fernández de Rosa, entre otros.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando Sofía Reca, la pareja de Tomás Yankelevich, cantó el tema Semillas, dedicado a Azul, Valentín y Franco (hijos de Romina), quienes sorprendieron con su presencia en el escenario y se sumaron a cantar Una Luz. Y, en ese momento, Gustavo Yankelevich no pudo contener sus lágrimas desde la platea del teatro.

Durante la noche, Agustina Cherri sorprendió a todo el público al leer una carta que le había escrito Romina cuando ella era una niña y trabajaban juntas. “Muchas veces en la vida pasa que los caminos de dos personas se cruzan, pero pocas veces esos caminos, esas personas se conocen y llegan a quererse. Yo tuve la suerte de encontrarte, compartí con vos algunos momentos, hoy puedo decir con mucha seguridad que sos una persona especial”, aseguró la actriz.

“Lo digo verdaderamente desde lo más profundo de mi corazón, sos dulce, tierna, y tenés esa mirada mágica que le roba una sonrisa a cualquiera. No pienses nunca que no te quiero, al contrario, no sólo te quiero sino que te admiro, más allá de tu trabajo y lo buena mina que sos. Lo que pasa es que soy tímida y a veces me cuesta demostrar lo que siento, pero te adoro. Ojalá crezcas feliz y que siempre sea así, que puedas hacer lo que te gusta y que después de Chiquititas sigamos siendo amigas y volvamos a trabajar juntas. Te quiero mucho y te deseo lo mejor. Ro”, concluyó, en medio de la emoción.

“Gracias Ro,y sí, soy feliz, vivo de lo que me gusta y siempre vas a estar en mi corazón. Gracias Ro, gracias a todos”, dijo Agustina al borde de las lágrimas al despedirse de la multitud que colmó las instalaciones del Teatro Gran Rex en una jornada inolvidable.





