Chiche Gelblung se dio la vacuna china y contó su experiencia: “Participé del protocolo como voluntario”

Chiche se dio la vacuna china (Video: Polémica en el bar, América)

Fue Horacio Cabak el encargado de contar la novedad ni bien arrancó Polémica en el bar, por América. Chiche Gelblung estaba sentado a su izquierda y el conductor del programa en reemplazo de Mariano Iúdica, que se encuentra disfrutando de sus vacaciones, lo invitó a hablar del tema. “Vengo de vacunarme”, anunció entonces el legendario periodista de 76 años frente al asombró a sus compañeros de mesa. Y explicó: “Participé del protocolo de la vacuna china que viene de China y Canadá”.

Ansiosos por saber más, tanto Rocío Oliva como Flavio Azzaro le preguntaron para qué edad estaba recomendada la administración y Chiche contestó: “Para mayores de 1.000”. Además contó: “Fui al Instituto Proteger, dónde se vacunó el profesor Colmillot padre (por Alberto). Mandan a estudiar la sangre, también”. Y agregó que era una dosis sola, que se la dio en el brazo y que le dolió.

“Por la edad, la rusa no. ¡No se la pone Putin me la voy a dar yo!”, agregó Gelblung en referencia a la vacuna que se está dando masivamente en nuestro país. Y contó que le tomaron la presión e hizo todos los trámites correspondientes: “Me pidieron todos los datos, preguntaron enfermedades… La información va a China y Canadá para ser parte de un protocolo”.

En este sentido, vale señalar que China trabaja en el desarrollo de tres vacunas: una de Sinopharm, otra de Coronavac y, finalmente, la de CanSino Biologics, que es la que se dio el periodista. La misma se encuentra en la fase 3 en nuestro país con 3.000 voluntarios de Ciudad de Buenos Aires y del AMBA. Chiche se la aplicó en la Fundación Dr. Mario Socolinsky - Proteger, que tiene su centro de vacunación en Recoleta, sobre la calle Callao. Según la información compartida por el centro, el protocolo es coordinado por la Fundación Huésped y el Investigador principal del Centro es el Dr. Eduardo L. López.

Samuel Chiche Gelblung y su mujer, Cristina Seoane (Foto: Bochichio)

Desde la entidad agregan en su página web que la vacuna fue desarrollada por el Beijing Institute of Biotechnology, CanSino Biologics Inc, de China. Y que otros centros en distintos lugares del país también participan del estudio que durará 2 años e “incluirá a nivel mundial 40.000 personas voluntarias, mayores de 18 años, que por su historia clínica y examen físico tengan un buen estado de salud y sean elegibles”. Aclaran que la participación es voluntaria, gratuita y no remunerada, es decir, que ninguna persona voluntaria recibirá un pago por participar ni tampoco incurrirá en gastos. Está previsto que se provea movilidad y/o que se reintegre el costo del traslado hasta el centro de vacunación, si fuera necesario.

Siempre a la vanguardia, no sorprende que Samuel Chiche Gelblung se haya animado a vacunarse con la fórmula china. En junio del año pasado, en plena cuarentena, el periodista sufrió una tremenda infección y neumonía que obligaron a su internación en el Sanatorio Los Arcos de Palermo. Todo empezó cuando se desvaneció en su casa, mientras cursaba un cuadro de fiebre alta. Fue sin presentar ninguna señal de malestar en los días previos, mientras atravesaba la cuarentena en su casa con su esposa, Cristina Seoane. Tras varios días en terapia intensiva, el periodista salió adelante y más de seis meses después, está vacunado.

