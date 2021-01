“Si esta piba puede...”: Andrea Rincón contó cómo se inspiró en Wanda Nara para ser famosa y mejorar su situación económica

Andrea Rincón recordó sus inicios en Gran Hermano

“Hoy soy otra persona. Hoy nadie me dice quién soy. No me voy a dejar manipular por nadie. Sé dónde meterme”, afirmó Andrea Rincón sobre el camino que recorrió estos años para convertirse en una mujer fuerte y luchadora que ha logrado superar muchas dificultades.

En una entrevista con el ciclo Los Mammones que se emite por Ámerica, Jey Mammon le preguntó si era verdad que Wanda Nara la había inspirado a comenzar su carrera como famosa. “Es cierto. Yo estaba viviendo en una pieza de una pensión y la verdad es que la estaba pasando muy mal a nivel económico. Trabajaba de vendedora en un local de ropa. Promocionaba una tarjeta del local. Estaba en una pensión de dos por dos. Compartía el baño, compartía la cocina y lo único que tenía era la cama y el lugar donde estaba...”, le contestó la actriz.

El conductor le consultó si en ese momento la esposa de Mauro Icardi ya estaba viviendo en París o todavía seguía en la Argentina. “Yo a Wanda no la conocía. De repente prendí la tele y vi que había una chica bailando en una fábrica. Se subió a una tarima y habían hombres trabajando. Ella tenía una calza y un top y se puso a bailar para los tipos y los tipos le gritaban. Era en un programa de tele”, respondió Rincón.

En ese momento, se dio cuenta de que ella también podía trabajar en la pantalla chica: “Yo dije: ‘Esa chica no tiene familia, no tiene amigos, nadie que le diga nada’. Me agarró algo.... Empecé como las viejas chusmas y cuando salió se subió a un Mini Cooper y dijo: ‘Ahora voy a mostrar mi departamento’. Y tenía un piso que daba al río, el auto…”.

“Yo ahí me callé la boca. Fui a mi piecita de dos por dos y me dije: ‘No, pará’. Me puse en bolas, me miré al espejito que tenía en el ropero y dije: ‘Pará, acá hay algo que está mal’...”, señaló Andrea. “Ahí fui a la casa de mi viejo y le dije: ‘Voy a ser vedette, si esta piba (Wanda) puede’. Él me empezó a contar: ‘Esta chica hizo esto y esto, un video’. Yo no sabía nada. Mi papá me dijo: ‘Metete en Gran Hermano, ahí está tu solución’”.

En ese momento, la actriz sintió que no deseaba probar suerte en el reality y prefirió no seguir el consejo de su padre, con quien tenía una mala relación, a tal punto que la echó de su casa en varias oportunidades. Pero, finalmente sus amigas la convencieron de que se presentara al casting y luego de pasar siete pruebas quedó seleccionada.

Formar parte de Gran Hermano fue el comienzo de su carrera en la televisión. Trabajó como vedette y estuvo relacionada en varios escándalos. También debió luchar contra sus adicciones y realizó un tratamiento con la ayuda de sus amigos y familiares. Luego de ese cambio de vida, decidió dedicarse a la actuación y le fue tan bien que ganó un Martín Fierro Revelación por su papel en la ficción La Leona.





