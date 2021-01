Se conocieron a las cuatro parejas semifinalistas del Cantando 2020: qué famoso quedó eliminado

Este martes, por decisión de la gente, Dan Breitman quedó eliminado del Cantando 2020 al enfrentarse a Cachete Sierra en la votación telefónica. El favorito del público fue el ex Casi Ángeles que se impuso por el 65,7 por ciento de los votos, contra el 34,3 acumulado por actor, humorista y bailarín.

En el duelo donde fueron participes cinco parejas, tras la sorpresiva renuncia de Miguel Ángel Rodríguez en la noche del lunes, la primera pareja salvada por decisión dividida por el jurado fue la dupla conformada entre Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. Luego, Karina, La Princesita, anunció que la pareja de Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz era la segunda semifinalista. En tanto, Moria Casán fue la encargada de informar la última pareja salvada, que le dio el pasaporte a la tan ansiada semifinal: Tyago Griffo y Lissa Vera.

A continuación, Laurita Fernández y Ángel De Brito- conductores del ciclo de La Flia-hicieron el sorteo que definió cómo serán los enfrentamientos en las semifinales. Según la elección de los sobres, este miércoles, Agustín Cachete Sierra e Inbal Comedi competirán contra Tyago Griffo y Lissa Vera. Mientras que, el jueves, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta medirán fuerzas con Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari. Además, se anunció que el premio para el equipo que se consagre campeón de Cantando 2020 consistirá en medio millón de pesos.

Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, son una de las cuatro parejas semifinalistas

Durante la gala no faltaron las emociones. Karina, La Princesita, y Ángela Leiva se pusieron a llorar juntas. La jurado del Cantando y la artista sorprendieron con un ida y vuelta emocionante. “Estuve en la pista, sé lo que es. Tanto Cachete como los profesionales, entendemos lo que sienten. Lo que pusieron para llegar acá. Todos pusieron el corazón, pero ellos pusieron el show. Bria, una evolución terrible”, remarcó Karina.

“Agradezco mucho las cosas que nos pasaron con Ángela. Poder respetarnos como artistas y como personas. Y toda esta gente, poder priorizar esto: como cantantes y como mujeres, les deseo lo mejor”, agregó La Princesita. “El broche de oro de este año fue haber hablado con vos. Te vuelvo a pedir disculpas. Yo también la pasaba mal. Gracias, Karina”, le devolvió Ángela.

También se produjo la vuelta de Rocío Quiroz tras los destrozos en su casa por el temporal. “Quiero agradecerles a todos por sus palabras y mensajes. Además a toda la gente que me escribió y me llamó preocupada. Queríamos terminar nuestra casa, lo material va y viene”, sostuvo la cantante tropical.

“Eso se valora mucho, soy una persona muy humilde, soy cómo me ven. La gente se preocupó mucho por mí, y eso es importante”, agregó la artista. “Moria se ofreció a construirte la casa, ella no lo va a decir”, remarcó Ángel de Brito. “Cuando te vi, ya te quería en mi casa. Hoy un gran amigo me contactó y donó un millón de pesos en materiales de construcción que van a ser enviados a Chascomús”, le comunicó la jurado a Rocío Quiroz.

