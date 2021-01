A días de la gran final, hubo una sorpresiva renuncia en el Cantando 2020: “También existe la palabra ‘dignidad’”

Miguel Ángel Rodríguez renunció al Cantando 2020

El Cantando 2020 entró en su última semana y seis parejas compiten por llegar a la final del próximo viernes 15 de enero. Brian Lanzelotta y Ángela Leiva, Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal, Agustín Cachete Sierra e Inbal Comedi, Dan Breitman y Flor Anca, Rodrigo Tapari y su coach (en reemplazo de Rocío Quiroz), y Lissa Vera (en reemplazo de Gladys La Bomba Tucumana) y Tyago Griffo.

En la emisión de este lunes, se completó el doble ritmo con las últimas parejas que debían realizar su perfromance y, acto seguido, Ángel De Brito y Laurita Fernández dieron lugar a la sentencia. El puntaje mínimo para evitar el duelo era de 70 puntos, y quienes lo lograron fueron las parejas de Angela Leiva y Brian Lanzelotta, y Lissa Vera y Tyago Griffo. En cambio, quienes no lo alcanzaron fueron el cantante de Ráfaga, Dan Breitman y Cachete Sierra. Sin embargo, cuando restaba definir el voto secreto de Oscar Mediavilla para Miguel Ángel Rodríguez, el actor sorprendió al anunciar que se bajaba del reality de El Trece, a tan solo cuatro días de la final,

”Les quiero contar algo muy lindo, aunque quizás no lo sientan así. Nosotros vamos a terminar acá”, dijo el actor. A lo que Laurita Fernández acotó: “¿Abandonan la competencia?”. “No, no abandonamos, decidimos irnos de común acuerdo porque fuimos siendo un equipo tantos meses, esta es una decisión totalmente consensuada por los tres en una larga videollamada, el sábado por la noche, hasta largas horas. Porque sentimos una sensación muy particular, yo no soy cantante, no hace falta que lo aclare, pero uno como artista se va defendiendo haciendo diferentes actividades y puede ir surfeando una ola. Pero llegó un momento en que se da cuenta que también existe la palabra dignidad, que me la enseñó mi padre, para cualquier ser humano y para el artista también”, explicó Rodríguez.

Y agregó: “Entonces rezábamos llegar a poder hacer, y no nos equivocamos, Illya Kuryaki y el Joker, a lo mejor en Oscar (Mediavilla) marcamos una cosa que nunca me había visto así, y para él fue lo mejor.Y uno fue a casa, se metió en la almohada y dijo: ´Pero también hice bien O Sole Mio´´. Y Oscar me dice esto, a quien aclaro que es mi amigo, pero la amistad no se mide con un puntaje. Vinimos acá a disfrutar, nunca nos pusimos la palabra competencia en la cabeza. Y no es poca cosa llegar hasta acá”.

En ese momento, la conductora afirmó que la presentación que hicieron de el Joker fue un antes y un después, a lo que el actor respondió: “Sentimos eso. ¿Viste cuando vas a la casa de alguien y te halagan? Después hay una torta final con un café y, si después me venís con una masita seca...no, para, la torta, ya está. Y sentí que la masita seca fue cuando canté ‘Una cerveza. Y pido perdón a Tapari y perdón a los Illya Kuryaki, que admiro profundamente”.

Todos en el estudio quedaron sorprendidos por la decisión y, finalmente, los conductores anunciaron que no se realizaría el duelo, por lo que las cinco parejas restantes pasaban automáticamente a la próxima ronda. De esta manera, el martes habrá un nuevo eliminado y luego se realizarán las semifinales entre las cuatro parejas restantes. Con los ganadores de esa instancia, se definirá la gran final el viernes.

