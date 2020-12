Policía las 24 horas, murales y un barrio que se transformó para siempre: así está el lugar donde descansan los restos de Diego Maradona, a un mes de su muerte

Hay custodia policial las 24 horas del día. Aquí el móvil en el ingreso principal al cementerio

El complejo de canchas de fútbol llamado La Mano de Dios es una entrada a un lugar que empezó a transformarse en tierra santa. Ubicada sobre la avenida Julio A. Roca, se dobla a la derecha en la avenida Mayor Irusta y ya se ve un cartel sobre una pared que dice “Gracias por todo Diego”, que se pintó el 26 de noviembre de este año, un día después del fallecimiento de Maradona. Sus restos están en el cementerio privado que se ubica a unos 800 metros de allí, el Parque Jardín Bella Vista. Desde esa fecha hay una custodia policial las 24 horas ya que mucha gente acercó. Esto promovió un mayor flujo de visitantes. Esos que no pudieron despedir al ídolo. Y si bien no pueden ingresar, al menos rinden tributo estando a metros de donde descansa el Diez.

Para conocer más detalles, Infobae fue a la zona del cementerio ubicado en el partido de San Miguel. En sus indicaciones para llegar hasta el Google Maps aclara que se trata de un lugar sagrado. En el plano electrónico se identifica como “Cementerio donde descansa D10S”. También está en italiano con una referencia que indica “Tomba di Diego Armando Maradona”. Son unos 45 kilómetros desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yendo por el Acceso Oeste y luego por el Camino del Buen Ayre.

Identificación del Google Maps: "Cementerio donde descansa D10S".

En el cementerio, la policía local y la de 3 de Febrero se ubica con tres móviles, uno en el ingreso principal y otro en las esquinas de Irusta con Juan Manuel de Rosas y Luis Viale. En cada uno de los puestos hay cuatro efectivos. Uno de ellos confió que “al comienzo vino mucha gente, todos los días. La idea es que este operativo siga unos meses más”. También hay camionetas policiales que recorren la zona. En las dos primeras semanas posteriores al entierro el tramo de Irusta que recorre el cementerio (unos 300 metros), estuvo cortado al tránsito y vallado porque miles de personas se acercaron.

Es que los ritos y homenajes a Maradona no pararon en el último mes. El pasado 20 de diciembre se inauguró un mural en la esquina de Irusta y Américo Vespucio. Luce distintas etapas del ex capitán de la selección argentina. Además, incluye un espacio que reproduce su segundo gol a Inglaterra en el Mundial de México 1986, cuando fue campeón. Tiene otro sector donde se ve su espalda y la mención “Aquí descansa D10S”.

Otro mural: "Siempre fuiste el 10".

Hay columnas de luz con posters y algunos vecinos hicieron sus propias obras. Como el que tiene Andrés, dueño de una distribuidora de bebidas que está justo frente al cementerio. “Soy maradoniano y es una sensación rara porque sabemos que se fue. Pero bueno, al menos lo tenemos cerca”, asegura. Su mural tiene la firma de otros campeones mundiales en México que visitaron los restos de Diego: Julio Jorge Olarticoechea, Nery Alberto Pumpido, Ricardo Omar Giusti y Luis Alberto Islas.

El mayor movimiento fue bienvenido por los vecinos y los pequeños comercios. Su gente es muy cálida y todos se muestran honrados de tener tan cerca a Diego. A cada uno que se preguntó qué siente que los restos de Maradona estén en el cementerio local, se les cambia la cara y sonríen. A su vez demuestran su orgullo ya que su barrio comenzó a trascender y es muy visitado por personas de otras ciudades bonaerenses y demás provincias.

Hubo quienes hicieron un largo viaje para conocer el lugar, aunque sea para dejar unas flores en la entrada principal. “Pasan muchos más coches y se nota que viene gente de otros lugares. Por ejemplo, acá compraron algo unos chicos de Córdoba y también de Mercedes. Cambio mucho todo. Mi local levantó un 200 por ciento la venta. También vemos autos que nunca vimos y si bien no paran, tocan bocina y gritan ¡Vamos Diego!”, afirma Cristian, a cargo de un kiosco.

“Lo más importante es que antes no había policía las 24 horas. Ahora sí. La zona empezó a levantar mucho. Por ejemplo yo vendo un 50 por ciento más que antes. Lo que pasa es que la gente se acerca por más que no pueda entrar en el cementerio. Entonces pasa un rato, en nuestro caso vienen, se comen algo y se van”, asegura Fabián, que tiene una parrilla al paso que está pegada a otro mural con la figura de Diego y que reza “Siempre fuiste el 10”. Y el que no tiene una pintura o dibujo, lo homenajeó con lo que pudo. Como una familia que colgó en una ventana una bandera argentina y una pelota con cintas negras.

Mural en una esquina con la frase "Aquí descansa D10S".

Otro caso es el de Jonhy Eckert, paraguayo que tiene su casa y un local de ropa, también frente al cementerio. “Sé que hubo gente que mostró su interés por comprar casas en el barrio. Ofrecí vender mi casa (310 metros cuadrados) si acá quieren hacer un monumento a Maradona. Él siempre fue mi ídolo. Es un honor y privilegio que Diego y sus padres descansen cerca nuestro”, afirma.

Pero un lugar que se destaca es el mencionado complejo de canchas de fútbol. Tiene un mural que recorre casi todo el ancho de uno de sus campos de juego. Afuera hay otras dos imágenes de Diego y de Leo Messi. En una de sus paredes externas también se cuelga una bandera.

En tanto que trascendió un posible aumento en el número de parcelas del cementerio, algo que fue negado por la persona que atiende en el ingreso y que no quiso dar más precisiones. El tema lo ratificó otra fuente del lugar que conversó con este medio: “Se vende lo normal”. Según se informó, las parcelas varían de 130.000 a 400.000 pesos. El mantenimiento semestral es de 4.500 pesos. Por otro lado, Infobae pudo saber que se estarían colocando dos torres de iluminación cerca de la tumba de Maradona.

Pasó solo un mes de su fallecimiento. Pero esto es solo el puntapié inicial de una peregrinación que puede no tener fin. Un barrio comenzó a convertirse en un santuario urbano que le rinde tributo al Diez. Las primeras señales aparecieron y esa zona ya no es una más en el mapa. Es posible que Bella Vista sea una meca de adoración eterna, como Diego Maradona.

Más fotos de las adyacencias del Parque Jardín Bella Vista donde descansan los restos de Diego Maradona:

Mural que se inauguró el 20 de diciembre. Está en una esquina frente al cementerio.

"La mano de Dios", el complejo de canchas de fútbol cercano al cementerio.

Andrés es maradoniano. Tiene su local frente al cementerio y puso ese dibujo.

Diego en su época del Napoli. Es en un complejo de canchas de fútbol.

Cartel que se hizo el 25 de noviembre para recibir al cortejo fúnebre.

Mural con la Copa del Mundo, el 10 y el símbolo de eternidad.

Una familia colgó una bandera argentina y una pelota con cintas negras.

Poste de luz con posters de Maradona.

