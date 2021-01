El significativo regalo de Adolfo Cambiaso a Dieguito Fernando, en honor a su entrañable amistad con Maradona

Maradona fue sin dudas el máximo ídolo deportivo y trascendió el fútbol. Tras su muerte, hace casi dos meses, diferentes deportistas lo homenajearon dentro y fuera de la cancha, entre ellos, el polista Adolfo Cambiaso que en uno de los encuentros de la Dolfina utilizó una camiseta con el número 10 y la inscripción “Maradona”.

En los últimos días el polista le hizo llegar su casaca a Dieguito Fernando, el menor de los hijos del Diez, fruto de su relación con Verónica Ojeda y el pequeño de siete años, le agradeció a través de sus redes sociales. “Gracias Adolfo Cambiaso por homenajear a mi papá con esta hermosa camiseta que me regalaste”, escribió junto con dos fotos de él luciendo el obsequio.

En diciembre, en el encuentro entre La Dolfina y La Irenita en el abierto de Palermo, además de la camiseta, Cambiaso usó una tira de capitán que hacía un tiempo le había regalado el mismo Maradona, que había ido varias veces a ver al equipo. “Homenaje al más grande”, posteó ese día en Instagram junto con una foto del partido.

Dieguito Fernando con la camiseta de Cambiaso

El marido de María Vázquez se había mostrado dolido tras la muerte del astro, el 25 de noviembre pasado. “Eternamente Diego, te vamos a extrañar. Mi más sentido pésame a todos sus familiares y amigos. Como deportista e ídolo no hay nada que pueda agregar que no se sepa. Como persona me quedo con su gran carisma , con nuestras charlas y momentos íntimos compartidos. Con sus palabras siempre generosas hacia mi persona y mi familia. Diego siempre Diego”, escribió junto con una foto en la que ambos lucían una camiseta del equipo de polo creado por Cambiaso.

Los dos deportistas juagaban juntos al golf en la época que Maradona vivía en Ezeiza, además de asados compartidos, Adolfo recordó que varias veces el futbolista había ido a ver a su equipo a Palermo y que si sufría una derrota muy fuerte, el Diez siempre lo llamaba para acompañarlo. Tras la muerte de Pelusa, equipos de todo el mundo y de todos los ámbitos deportivos le rindieron el merecido homenaje.

El homenaje de Adolfo Cambiaso a Diego Maradona

Hace un tiempo, Mario Baudry, pareja y abogado de Verónica Ojeda, además apoderado legal de Dieguito, contó que el nene estaba triste: “A la noche, cuando vamos al campo, me saca y me dice ‘vamos afuera’. Se pone a mirar las estrellas buscando a su papá. Y cuando está nublado dice ‘hay nubes, papá no me puede cuidar’”.

Hace unas semanas, además, le llegó una carta documento al nene y la ex profesora de educación física mostró su enojo: “Más allá de la sorpresa de nunca haber visto una cosa así, me causa indignación. Dieguito, por su corta edad, no sabe lo que es una carta documento. Él solo quiere jugar, creer con el amor de su mamá, jugar con sus amigos y recordar a su papá tan solo como lo que es: un simple papá”.

“Pongan más criterio, muchachos. Nunca van a lograr meter a Dieguito en el barro porque no los voy a dejar”, enfatizó y pidió que dejaran en paz a su hijo para que “tenga una vida plena”. “Sean parte de la solución y no del problema -arremetió-. Sean más dignos así construimos un mundo mejor para Dieguito. Seguramente eso quería su papá”, concluyó la ex pareja de Maradona.

SEGUÍ LEYENDO

Polaco y su paso por un centro de rehabilitación: “No me da asco nada, sé lo que es comer garrón”

Jennifer Lopez hizo paddle surf, Louisa Warwick disfrutó de la playa y Angelina Jolie salió de compras con sus hijas

Lupin, la serie francesa que destronó a Cobra Kai y se convirtió en favorita en la Argentina