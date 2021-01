Luisana y Darío Lopilato, a solas con Teleshow: la postergación de Casados con hijos, la cuarentena con Michael Bublé y su nueva obra por streaming

Luisana y Darío Lopilato hablan sobre su obra de streaming

Como a muchos artistas, la pandemia hizo que Luisana y Darío Lopilato buscaran nuevas formas para seguir realizando experiencias teatrales. Y así lo lograron con Hermanos, su primera comedia dramática a transmitirse vía streaming, que se estrenará el miércoles 13 de enero a las 22 horas, en una única función para cinco mil personas. La idea surgió mientras conviven en la casa de la ex Rebelde Way en Canadá, donde también se instalaron sus padres, luego de que su madre tuviera un inconveniente de salud. “Mi mamá tuvo un problemita y había que hacerle unos chequeos y no se podía esperar. Darío los acompañó porque no podían viajar solos”, explicó la actriz.

—¿De qué se trata Hermanos?

Luisana: —Es una comedia dramática, que son dos hermanos que se pelean, la madre todavía no murió…

Darío: —No murió la madre todavía. Liza, el personaje de Luisana, Mateo, mi personaje, de pronto se ven en una situación en la cual empiezan a hablar de las cosas, con qué se queda cada uno. Y es muy comedia dramática desde el lado en que tocan el tema: la madre no partió de este mundo y ya se están dividiendo las cosas, y uno no quiere hablar, pero se termina hablando y la otra ya tenía todo preparado. Es una comedia que va y viene y que está magistralmente dirigida por Corina. Algo importante, no te voy a decir quién, pero está la madre, se escucha la voz de la madre, y la madre nos habla, les habla a Mateo y Liza, y la madre es muy conocida, pero no te voy a decir quién es. Cuando veas la obra vas a decir “no, me estás jodiendo”.

Luisana y Darío Lopilato vuelven a trabajar juntos

—¿Se acostumbraron a trabajar en esta “nueva normalidad”?

Darío: —Si, pero es un poco difícil ensayar porque uno como actor necesita pistas, necesitas escuchar, medir, aceitar el remate, el chiste, el pie. Entonces fue como que fue y es un desafío.

—Es de público conocimiento que se canceló Casados con Hijos, ¿tienen esperanza de que se pueda hacer a futuro?

Luisana: —La verdad es que nos encantaría, no depende de nosotros. Creo que nosotros seríamos el último eslabón. Son como muchos actores y hay que encajar a todos y verla vida de todos. Pero es nuestro sueño, nos encanta Casados... y si hay posibilidad y se da el momento, queremos volver y tenemos ganas de hacerlo.

Darío: —Fue muy importante postergarlo porque estamos viviendo algo impensable. Es algo que la verdad si uno se puso a pensarlo, no daba de esta manera. La verdad es que se postergó por lo que todos sabemos, pero era, y si se hace en el futuro, es el evento, es la fiesta lo que tiene que ser. Casados con hijos tiene que ser una fiesta familiar y todos contentos y riéndonos sin barbijo. De eso se trata Casados con Hijos, pero imagínate que ahora es imposible hacerlo.

Los Lopilato y la posibilidad de hacer Casados con hijos en teatro

—¿Con Érica (Rivas, quien interpretaba a María Elena) pudieron hablar antes de que decidiera bajarse de la obra?

Darío: —Yo personalmente con Eri tengo la mejor y siempre la he tenido. Con Marcelo De Bellis siempre hemos tenido vinculaciones laborales, de amistad, con Guillermo... La verdad es que sé que se estaba estudiando ese tema. Obviamente si me decís a mí, Casados con hijos lo hicimos todos, pero bueno, yo no me puedo meter en la decisión personal de nadie.

Luisana: —Si, yo también, la verdad es con Érica tengo la mejor, la re queremos, un montón. La verdad es que hablamos, somos amigos.

—¿Cómo están pasando la cuarentena en Canadá?

Luisana: —Acá estamos viviendo la segunda ola, así que con los cuidados y protocolos de cada país. Cuidándonos y haciendo las cosas que nos dicen que tenemos que hacer. Pero bueno, gracias a Dios estamos sanos, estamos bien, nos estamos cuidando.

Darío: —Acá... tanto Navidad como Año Nuevo no te permitían juntarte con la familias, solamente los que están viviendo juntos en el mismo lugar.

Luisana: —La verdad es que es muy triste, imagínate que hay muchas familias que perdieron a amigos, familiares, o mismo a padres. La verdad es que es duro lo que está pasando, es una realidad que creo que todos los días te levantas pensando “no, es un chiste lo que estamos viviendo”.

Dario: —Es una película de ciencia ficción, si...

—Luisana, ¿cómo manejaste la cuarentena con Michael (Bublé) y los chicos?

Luisana: —La verdad es que bien, Mike es re compañero, así que nos dividimos perfecto. Lo que hago yo, no lo hace el, lo que hace el, no lo hago yo, nos turnamos, y nos ocupamos un montón de nuestros hijos. Son etapas, edades difíciles, son chiquititos, nos necesitan. Después pasa esta etapa y los problemas se transforman en otros. Es lindo verlos crecer, disfrutar, tener peleas de qué me pongo y qué no me pongo, o no me dejan cepillarle los dientes…

—Hablando de tu marido, ¿te molestó lo que se dijo en la prensa de Michael en su momento? (N de la R: lo habían acusado por violencia de género tras la viralización de unos videos en las redes sociales)

Luisana: —¡No! La verdad es que al principio no lo podés creer y después se hace una pelota enorme. Y creo que sentí en ese momento la necesidad de decir “chicos, paren, porque esto es un tema que no es para salir opinar es gratis de atrás de la compu. Es difícil, hay mujeres que no la pasan bien y mueren. Entonces, meterse en la relación de una pareja, que no saben cómo es, el funcionamiento del día a día… En su momento, me dolió porque sentí que no me lo merecía, ni yo ni mi marido, y después salí a hablar, tuve la posibilidad en Intrusos y salí a hablar y decir “no, nosotros como familia, no nos merecemos esto”.

Luisana se refiere a las acusaciones contra Michael Bublé

—¿Te lo pidió o saliste porque vos quisiste defender a tu marido?

Luisana: —No, no es defender, no lo tengo que defender, no sentí la necesidad de defenderlo, me estaba doliendo a mí ya. Siento que viví muchas cosas en mi vida como para también tener esto arriba y un peso. Uno cuando vive situaciones duras, ves la vida de otra manera. Y esa soy yo, hoy quiero ver la vida de otra manera. Quiero tener gente al lado que me dé luz, amor, paz, felicidad, fe. No tengo ganas de lío, ni de los comentarios, y creo que eso es un poco la vida, lo que aprendí. Hoy con 34 años te digo que tengo ganas de vivir así, ese es mi estilo de vida, de disfrutar hoy.

—¿Le ves a alguno de tus hijos alguna cualidad artística?

Darío: —Los tres son maravillosos, bueno yo los veo como tío.

Luisana: —Que sean lo que les haga feliz. Sí, les gusta mucho la música, les gusta tocar el piano, tocan el piano, la guitarra… no sé, uno de mis hijos ama los animales y quiere ser cuidador de animales.

—¿Tenés planes de volver a Argentina?

Luisana: —Sí, tengo proyectos, películas, cosas que tengo que hacer, que terminar, pero hay que ver.

“Hermanos” se estrenará el próximo 13 de enero y las entradas ya se encuentran a la venta en Ticketek y, parte de lo recaudado irá destinado a la Fundación Garrahan.

