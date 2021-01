Pedro Alfonso dio a conocer el desopilante video que grabó junto a Andrés Ciro para el día de su boda con Paula Chaves

Pedro Alfonso compartió el video que grabó para el día que se casó con Paula Chaves (Instagram)

Su faceta de productor no sólo la utiliza en su trabajo, sino también con su familia. Es que Pedro Alfonso divierte a diario a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram con desopilantes videos junto a su mujer Paula Chaves y sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa.

Sin embargo, en esta oportunidad decidió compartir un video inédito que grabó junto a Andrés Ciro Martínez y que fue hecho para sorprender a la modelo el día de su casamiento. “Año 2014 en la fiesta de nuestro casamiento con @chavespauok prepare un video sorpresa con un invitado especial @ciroylospersasoficial. Nadie sabía nada y esto es un resumen de aquel video sorpresa de esa fiesta única”, escribió junto al video en cuestión.

En las imágenes, Pedro comienza explicando: “Este es mi video sorpresa para mi esposa, como ustedes saben yo la conquisté cantándole, no solo a ella sino a millones de argentinos. Y hoy me parecía correcto cantarle una canción que para nosotros como pareja es muy emblemática, que se llama Insisto”. Acto seguido, cuando comienza a cantarla, aparece en escena Ciro, quien lo interrumpe para decirle que no cante más, le da algunos consejos y tienen un divertido ida y vuelta.

Pedro y Paula, durante su casamiento (Foto; Verónica Guerman / Teleshow)

En un momento, el músico aprovecha que el productor va a atender el timbre, y le dedica un mensaje de amor a la modelo: “Hola, Pau, te quiero saludar, acá este muchacho me pidió mandarte un saludo y la verdad es que para mí es un placer saludarte. Te tengo que decir que bueno, uno en la vida toma decisiones, a veces felices, a veces equivocadas, y no creo que dure mucho esta historia. Alguien te lo tiene que decir, para mí es fuerte decírtelo porque yo te sigo desde Súper M, si hay algo que me interesa de la televisión es tu presencia, es por lo único que prendo el aparato. Tu mirada y tu sonrisa es algo que me conmueve, me puede”.

Y continúa: “Insisto, casualmente o no es una canción que yo hoce para vos, escribí esa canción porque quiero decirte que te amo y este momento es muy duro para mí. Para vos va a ser breve porque no va a funcionar”. Justo cuando termina el mensaje, el productor aparece nuevamente y le pregunta si ya grabó el mensaje. “Sí, sí, ya grabé”, le responde, y agrega: “Dejá de cantar y vas a andar mejor”.

El video fue grabado para que lo vean los invitados a la fiesta del casamiento entre Pedro y Paula, que ocurrió en octubre de 2014 en el salón Astilleros, ubicado en Tigre. “Teníamos muchas ganas de casarnos hace tiempo y elegimos esta fecha que es muy significativa. Estamos muy felices, muy emocionados, la pasamos muy bien fue una ceremonia muy linda queríamos hacer algo tranquilo, con nuestra familia y amigos”, había declarado Pedro en ese momento.

Pedro Alfonso y Paula Chaves junto a sus hijos

Cabe recordar que la pareja se conoció durante el 2010, año en el que Paula fue convocada para participar en el certamen Bailando por un sueño, cuando Pedro era uno de los productores. Marcelo Tinelli fue el “celestino” y quien lo “empujaba” para que le dedicara serenatas y canciones a la modelo. En los pasillos de Ideas del Sur ellos se enamoraron. Con el paso del tiempo, el amor fue creciendo e iniciaron un noviazgo. En agosto de 2013, nació la primera hija de ambos: Olivia. Y luego, llegaron Baltazar en 2016 y Filipa en 2020.

