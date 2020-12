El desopilante video navideño de Pedro Alfonso y sus hijos

Olivia y Baltazar fueron las estrellas del corto navideño de Pedro Alfonso

Muy activo en las redes sociales, Pedro Alfonso comparte a diario imágenes de la intimidad junto a Paula Chaves y sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa. En esta oportunidad, sorprendió a sus más de dos millones de seguidores en Instagram al publicar un divertido corto navideño que grabó junto a sus dos hijos mayores. Como buen productor, el ex Bailando ideó un guión en el que el pequeño Baltazar era un elfo que se le presenta a su hija Olivia para preguntarle qué desea para Navidad.

“Hola, soy Elfonso y él es Elfonsito, y venimos a hacer la cartita para Papá Noel para ver qué vas a querer de regalo de Navidad”, dice Pedro caracterizado de elfo. “Quiero una doble casa, una muñeca, un rompecabezas…”, dice la hija mayor de Paula Chaves, pero todos los regalos fueron rechazados. En su lugar, el elfo le ofrece dos caramelos porque se “portó muy bien”. Al final del video, aparecen los tres protagonistas deseando a sus seguidores una feliz Navidad. Al parecer, ambos niños tienen talento para la actuación y quizás este sea el primer paso de ambos en el ambiente artístico.

Entre los miles de comentarios que recibió la publicación, se destacaron los de algunos famosos como Mery del Cerro, que escribió: “Na listo me muero acá jajajaja”, y agregó: “Y Baltaaaaaa, me desmayo”. Vanina Escudero y Nicolás Vázquez, por su parte, reaccionaron con emojis de risa y Tomás Kirzner, deslizó: “Tirenle RAID”.

Peter, como le dicen muchos cariñosamente, es un padre muy presente que acompaña a sus hijos en su crecimiento y se divierte con ellos en las redes. En julio, a poco del nacimiento de su tercera hija, Chaves le había dedicado un tierno mensaje. “Muero de amor cada día más, sos todo”, había escrito la conductora.

Cabe recordar que hace unos meses, la también modelo había revelado que la pequeña Filipa padecía de APLV, es decir, que es alérgica a la proteína que contiene la leche de vaca y reclamó que salga la ley que beneficia a quienes padecen esa condición. En una nota con Intrusos, contó que al enterarse del problema de su hija, ella debió cambiar por completo sus hábitos alimenticios y muchas de sus costumbres: “Yo no puedo consumir ni leche ni soja, pero tampoco puedo consumir ni trazas de leche, ni trazas de soja. ¿Qué quiere decir? Que cualquier alimento que fue hecho en la misma planta que una galletita de queso tiene contaminación cruzada y eso a mi hija la afecta”. Y además, explicó que se enteró de la situación por algunos síntomas que presentó la beba: “No tenemos el diagnóstico confirmado, pero es una alergia a la proteína de la leche de la vaca. Hacía pañales con características puntuales y algunos pediatras comenzaron a dudar de esta alergia que tiene diferentes grados, no es la intolerancia a la lactosa, sino a la proteína de la leche”.

En los últimos días, Peter había sido protagonista de un cruce con el periodista Adrián Pallares, quien había criticado a la ex conductora de Bake off por no sonreír en la tapa de una conocida revista. Con humor, el productor le colocó una sonrisa con Photoshop y le contestó: “Hice lo que pude, Adri”. El periodista, lejos de ofenderse, le respondió: “Esa es la sonrisa que queremos de Paula Chaves. Sos un gran productor, Pedro. Saludos a la familia”.

En el plano laboral, se supo que el ex productor de Showmatch será el conductor de un nuevo ciclo junto a Karina La Princesita, que se emitirá el año que viene. Este sería su debut en la conducción y lo haría al frente de un programa de entretenimientos.

