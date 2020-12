La reflexión de Paula Chaves sobre la maternidad: “Hay días que no doy más... Siento que mi cuerpo no me pertenece”

Paula Chaves hizo un breve análisis sobre su rol de mamá y algunas de las dificultades que vive en la crianza de sus hijos

La selfie habla por sí sola. Paula Chaves está recostada con sus brazos en alto para poder tomar la imagen desde arriba. ¿Qué busca? retratar un momento único. Sobre su pecho descansan Filipa, de cinco meses, y Baltazar, de cuatro años. En la imagen falta Olivia, de siete años, la primera de los tres hijos que la modelo tuvo con Pedro Alfonso.

La conductora compartió la foto en su cuenta personal de Instagram junto a una reflexión sobre la maternidad. “No hay mejor Lugar en el mundo que el cuerpo de mamá...”, escribió en el comienzo del texto que publicó en la red social en la que tiene casi cuatro millones de seguidores. Y agregó que hasta el día de la fecha atesora en su memoria el olor y la piel de su madre. “Mi sensación cuando me apoyaba en su cuerpo”, recordó.

“Trato de no negárselos a ellos”, sostuvo sobre las necesidades de sus hijos con ella. “Pero hay días que no doy más -se sinceró-, que siento que mi cuerpo es mío y no me pertenece... y ahí entiendo porque las mamás colapsamos tan fácilmente... porque nuestro cuerpo les pertenece a los chicxs x mucho tiempo... como si no fuéramos dueñas de elegir...”, manifestó en el posteo.

Paula Chaves, abrazada a sus dos hijos (IG: @chavespauok)

A corazón abierto, Paula escribió este mensaje para mostrar que la crianza de los hijos tiene su costado lindo y su costado complicado, como la vida misma. “Generamos una simbiosis y ellos son una extensión de nuestro cuerpo por muchos años...”, reflexionó la modelo. Y luego les preguntó a sus seguidores: “¿Nunca les paso tenerlxs encima dormidxs y respirar profundo al mismo tiempo?”.

Luego, se dio un mensaje de aliento a sí misma, ya que entiende que en algún momento la situación va a cambiar cuando sus hijos crezcan y ella pueda estar un poco más tranquila. “Eso intento hacer, respirar, conscientemente... recordándome a mí misma que HOY NO ES SIEMPRE... y que todo pasa... sonreí”, finalizó en la publicación que hasta el momento ha cosechado más de 130 mil likes. Catherine Fulop, Nancy Dupláa, Mariana Brey, Carolina Prat, entre otras famosas que también son madres, apoyaron el posteo de la modelo con distintos mensajes.

Por otra parte, recientemente la pareja de la conductora, Pedro Alfonso, sorprendió a sus más de dos millones de seguidores en Instagram al postear un divertido corto navideño que grabó junto a sus dos hijos mayores. Como buen productor, el ex ganador del Bailando ideó un guión en el que el pequeño Baltazar era un elfo que se le presenta a su hija Olivia para preguntarle qué deseaba para Navidad.

“Hola, soy Elfonso y él es Elfonsito, y venimos a hacer la cartita para Papá Noel para ver qué vas a querer de regalo de Navidad”, dijo Pedro caracterizado de elfo. “Quiero una doble casa, una muñeca, un rompecabezas…”, le respondió la hija mayor de Paula Chaves, pero todos los regalos fueron rechazados. En su lugar, el elfo le ofreció dos caramelos porque se había portado muy bien. Al final del video, aparecieron los tres protagonistas deseando a sus seguidores una feliz Navidad. Al parecer, ambos niños tienen talento para la actuación y quizás este sea el primer paso de ambos en el ambiente artístico.

El divertido video navideño de Pedro Alfonso y sus hijos

SEGUÍ LEYENDO

Vicky Xipolitakis, Belu Lucius y Analía Franchín de Masterchef Celebrity comparten con Teleshow las recetas de sus platos navideños

La conmovedora reacción de Gianinna Maradona cuando Claudia recordó a Diego en Masterchef Celebrity

El día de playa de Charlotte McKinney, Candice Swanepoel y Emily Ratajkowski, el beso apasionado de Shia LaBeouf y Margaret Qualley: celebrities en un click

A solas con George Clooney: el papel del que se arrepiente y el consejo que se hubiera dado en E.R.