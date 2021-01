Policías se tirotearon con delincuentes que violentaron la casa de Osvaldo Santoro: “Creemos que son los mismos que entraron el año pasado”

Osvaldo Santoro

En la madrugada de este viernes, ladrones ingresaron a la casa de Osvaldo Santoro en la localidad de Tres de Febrero. Según contó el actor a Teleshow , él y su esposa se encuentran en Córdoba y especulan que los delincuentes sabían que el hogar se encontraba vacío.

“Estoy mal. No hay vuelta de hoja. Estoy despierto desde las tres de la mañana, cuando me llamaron para contarme”, indicó Santoro horas después del episodio en el que intervinieron siete patrulleros. Los efectivos lograron reducir y detener a dos ladrones que todavía se encontraban adentro de su casa.

Según el relato del actor, todo comenzó cuando sus vecinos escucharon el ruido de una ventana rota y de inmediato dieron aviso a la Policía. Dos ladrones fueron sorprendidos en el interior de la vivienda, y quedaron detenidos. “Después me contaron que persiguieron a un tercero y ahí hubo un tiroteo, pero no tengo muy claro cómo fue”, indicó Santoro.

Además, sostuvo que el año pasado para esta misma época también ingresaron a su hogar, y cree que se trata de las mismas personas. “Por suerte esta vez los pudieron agarrar”, destacó, y explicó que basa su teoría en que entraron a la casa por el mismo lugar. “Una ventana muy chiquita, por la que no pasa nada. No se hubieran podido llevar más que dinero, que no hay. Y tampoco lo había el año pasado”.

Osvaldo Santoro y su esposa

Santoro -que fue concejal de Tres de Febrero por el bloque del Frente para la Victoria- agradeció el accionar de los policías -”Se portaron tremendamente bien”- y destacó que se trató de una “desgracia con suerte”, ya que los ladrones no pudieron llevarse nada. Como se encuentra pasando unos días en Córdoba, fue su hijo quien se dirigió a la casa para verificar que todo estuviera en condiciones, reparar la ventana que rompieron, hacer la denuncia y declarar en la fiscalía. “También hay que arreglar la luz. Es la nueva modalidad: rompen el poste de la vía pública, esperan, y luego ingresan”, describió el actor.

“Yo no puedo solucionar nada porque el hecho fue menor. En casa no hay nada que hacer ya, mi hijo se está encargando de todo”, continuó Osvaldo, que se quedará en Villa Cañada del Sauce, localidad que eligió para buscar la tranquilidad que precisa su esposa, que tuvo una trombosis en su cuello. “Por suerte fue agarrada a tiempo. Está bien. Pero necesita estar tranquila y descansar”, advirtió.

Por último, Santoro apeló a su característico sentido del humor y recordó el papel de comisario que realizó hace más de 20 años en Poliladron. “Sabían que la casa estaba vacía, eso seguro. Y pienso que son los mismos ladrones porque entraron por el mismo lugar que el año pasado. Algo aprendí cuando me tocó interpretar a ese personaje...”, concluyó.

