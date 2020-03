Pero, ¿cómo supieron sus compañeros lo que Fede debe enfrentar desde ahora? “Nos lo contó él, que tenía cáncer. Y fue... horrible. Primero nos enteramos por el productor. Y después vino él: habló, y nos dijo”, recuerda la actriz, quien no deja de destacar que en estos meses se encontró con un artista -a quien, lo dicho, no conocía- de “un gran profesionalismo”. “Trabajé con la madre hace mil años, pero no con él. La convivencia fue perfecta, es un muy buen comediante; eso lo heredó del padre (Santiago Bal). Tiene esta cosa de familia de actores”.