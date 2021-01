El comentario de Romina Malaspina sobre la toma del Capitolio que generó polémica

La toma del Capitolio de Estados Unidos fue una de las noticias excluyentes del miércoles y el noticiero de Canal 26 conducido por Diego Codini y Romina Malaspina analizó el tema. La reflexión de la ex Gran Hermano respecto a lo que ocurrió en el país norteamericano no tardó en generar polémica en las redes.

“Fue muy caótico y muy impensado que pase un hecho así en una de las potencias principales del mundo. Uno ve las imágenes y piensa que puede llegar a ser un país de Sudamérica, pero no, lamentablemente es en los Estados Unidos, y eso es lo que se sufrió en el día de hoy”, dijo la conductora una vez terminado el informe sobre los incidentes en Washington D. C.

La reacción en las redes sociales tras la comparación que realizó Malaspina no tardó en llegar. “Una estudia licenciatura en periodismo para que ella aparezca en el prime time diciendo burradas. Me cago en Dios”, “Reflexionemos: ¿Cuál sería tu rol en una potencia mundial?”, “Romina yo te sigo desde tu cita con Oscu, ¿Cómo pudiste?”, “La analista internacional y un profundo insight de la situación geopolítica-estratégica de EEUU”, “Qué pueden esperar si literalmente salió de GH”, “Parece una periodista pero lamentablemente es modelo”, “Cada vez que me encuentro un fragmento de este noticiero en Twitter, me da mucha pena por mi profe Diego Codini. Porque el loco es un tipazo y re buen profesional, y siempre queda opacado por alguna barrabasada de Romina” y “Ella es casi latina”, fueron algunos de los comentarios.

Conocida por su paso por Gran Hermano 2015, conducido por Jorge Rial en América, la joven modelo marplatense debutó en junio del año pasado en la conducción del noticiero de las 22.00 de canal 26. “Estoy muy contenta, con ganas de aprender mucho”, dijo aquel día al ingresar al estudio.

A los pocos días de haber comenzado a desempeñarse como conductora, la “hermanita” fue duramente criticada, no por su trabajo, sino por su look, tras haber lucido un top con transparencias: “Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas. Claro, es muy extraño ver el cuerpo de una mujer, ¿no? Mientras sigan viendo tetas como algo ‘anormal’ vamos a seguir para atrás. Evolucionen”, dijo en su descargo en Twitter.

En noviembre la conductora viajó a Miami donde se tomó unos días de descanso y disfrutó de las playas y los rumores de renuncia no tardaron en llegar. De inmediato ella los desmintió: “Nada de esta información es real. No pueden inventar tanto por un par de cliks”.

El año pasado Romina vivió un divertido momento en las redes sociales luego de que el youtuber Oscu la invitara a salir y ella lo desafiara respondiendo que si llegaba al millón de “likes” aceptaba una cita. Para sorpresa de todos, llegó a la meta: “No podemos romper los protocolos, pero estuve pensando en hacer una cita... no sé, virtual, por streaming. Novios no, no te dije que un millón para eso, querés retrucame, no sé, ¿20 millones? Primero vayamos con la cita y vemos qué onda y nada. Solamente porque voy a cumplir con mi palabra, no te voy a cagar. Cumpliste”. Días más tarde ambos se juntaron y fueron a cenar.

SEGUÍ LEYENDO

Jujuy Jiménez filmó el momento en que era víctima de acoso callejero y mostró su reacción: “Esto no está bueno”

Leo Montero pidió disculpas por incluir en un juego una pregunta del femicidio de Lola Chomnalez

El cruce de Salazar y Connie Ansaldi: “Se muestran como sororas, pero no son más que miserables y resentidas”