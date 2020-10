Romina Malaspina le prometió una cita si llegaba al millón de likes, él lo logró, pero ella quiere cambiar de planes

“¿Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo?”, le preguntó el gamer y youtuber Oscu a Romina Malaspina y ella, tal vez sin creerlo posible respondió que necesitaba “un millón”. Pero decidido a conquistarla, Nicolás -como es su verdadero nombre- se puso en campaña.

Compartiendo la captura de su charla con la ex Gran Hermano, el joven pidió a sus seguidores en la red social del pajarito: “Hoy por mí, mañana por ustedes”. Lo que esperaba pero no imaginó es que fue solo cuestión de un par de días para llegar al millón de likes, como la rubia le había pedido.





Con su millón, más tarde celebró: “El amor se encuentra donde uno menos lo imagina. Te quiero mucho Romina Malaspina”. Sin embargo, con todos los que le dieron like expectantes, la modelo se habría arrepentido de su promesa.

Lo que comenzó como un chiste se le fue de las manos a la rubia que no esperó que su admirador lograra el objetivo. Malaspina explicó en sus redes: “¡No, no, no! Esto no lo puedo creer. El otro día un chico me manda mensaje y me dice cuántos likes conmigo para salir, ok, le pongo un millón”.

Sin embargo, debido a que hay que respetar la cuarentena, no se trataría de una cita convencional: “No podemos romper los protocolos, pero estuve pensando en hacer una cita... no sé, virtual, por streaming”.

Romina Malaspina le pidió un millón de likes a cambio de una cita





Sobre la posibilidad de llegar a algo más, aclaró: “Novios no, no te dije que un millón para eso, querés retrucame, no sé, ¿20 millones?”. Así la modelo redobló la apuesta aunque le pidió ir paso a paso “Primero vayamos con la cita y vemos qué onda y nada. Solamente porque voy a cumplir con mi palabra, no te voy a cagar. Cumpliste”.

Más tarde, en un nuevo video que publicó en sus historias de Instagram, agregó “Oscu llegaste al millón de likes, te ganaste la cita virtual, pero en caso de que me quieras ver en persona, vamos a ver si te aguantas a estos muñecos”, dijo señalando a sus compañeros de canal, que la acompañarían en caso de que se diera el encuentro presencial.

Luego de su paso por la casa más famosa del país en el 2015 y de haber vivido un tiempo en el exterior, la modelo volvió a tomar notoriedad hace unos meses cuando se incorporó como conductora a uno de los noticieros de Canal 26. El primer día fue tendencia en las redes sociales por su atuendo: un top dorado con trasparencias.

“Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras”, comenzó su descargo la flamante conductora y siguió: “Dejen de hacerse las mojigatas. Claro, es muy extraño ver el cuerpo de una mujer, ¿no? Mientras sigan viendo tetas como algo ‘anormal’ vamos a seguir para atrás. Evolucionen”.

De inmediato la compararon con Sol Pérez y la ex chica del clima respondió: “Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”.

Por su parte, Malaspina negó cualquier tipo de rivalidad con sus colegas: “A algunos medios quiero decirles que vi programas intentando generar una rivalidad con mis compañeras. Yo no vine a Canal 26 a competir con nadie ni mucho menos a desplazar a nadie. No intenten crear conflicto de mi parte porque es nulo. Respeto por el trabajo de los demás”.

