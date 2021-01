Jujuy Jiménez filmó el momento en que era víctima de acoso callejero y mostró su reacción: “Esto no está bueno”

El video que grabó Jujuy Jiménez mientras era acosada en la calle (Instagram)

Mientras disfruta de su incursión como panelista en Informados de todo, verano, el ciclo de América conducido por Horacio Cabak, Sofía Jujuy Jiménez vivió un delicado momento en la calle cuando salía del canal y un hombre la persiguió. Nerviosa con la situación, la modelo decidió grabar una historia en su cuenta de Instagram y contar en vivo todo lo que iba ocurriendo, siendo víctima de acoso callejero.

“Perdón, pero hay un señor a mi derecha que me está acosando”, comenzó narrando Sofía. “No, no, no es que me está acosando, pero me está persiguiendo. No sé si mostrarlo o no. Miedo me da. ¡Ay, que se vaya!”. Y mientras le hablaba a la cámara de su celular observaba de reojo al hombre, que continuaba espiándola. “Ahí se fue”, dijo por fin, aliviada.

En otra historia, Sofía se explayó: “Recién me reía pero en realidad, claramente no es gracioso. Salgo del programa y este tipo me ve, me dice no sé qué cosa, me grita por la ventana, frena, da la vuelta; yo venía caminando, no sé qué, y veo que me aparece acá, mientras grababa la historia anterior estaba el tipo ahí”.

“Me río por los nervios pero no da, no está bueno. ¿Qué onda, maestro? Un tipo grande encima...”, dijo Sofía, aún un tanto preocupada por lo que había sufrido a la salida de la emisora ubicada en el barrio de Palermo.

Las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires sobre el acoso callejero -como precisa Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno porteño- son preocupantes: todas las mujeres que residen en Capital aseguran haber sentido acoso en el espacio público en algún momento de su vida. Y siete de cada 10 manifiesta haber recibido comentarios de un desconocido sobre su apariencia, mientras que el 74% contó que cruzó de vereda por temor a lo que pudiera decirle un hombre, o un grupo de hombres.

“De todos los tipos de violencia aleatoria que soportan las mujeres, independientemente de los tiempos, la educación, la edad o la clase social, la del acoso callejero es la más naturalizada, invisibilizada y socialmente ‘tolerada’ -sostiene Muzzio-. Es una práctica tan sutil como agresiva que suele callarse y dejarse pasar, pero que provoca graves consecuencias en quienes la padecen”.

Este año Jujuy Jiménez se incorporó como panelista a la edición de verano del ciclo Informados de todo, conducido ahora por Cabak. “¿Cara de dormida? ¿Dónde? Nunca imaginé estar tan feliz por despertarme todas las mañanas tan temprano. Amo, Cambios, cambios, cambios”, escribió la ex pareja de Juan Martín del Potro en su Instagram sobre su nueva etapa televisiva.

Y si de cambios en su vida se trata, en los últimos días comenzaron a sonar rumores que aseguran que se habría separado de su novio, el polista Jerónimo del Carril, con quien confirmó su relación en noviembre del año pasado con una foto en las redes sociales que en las últimas horas misteriosamente borró. Paralelamente él comenzó a seguir en Instagram a su ex novia, según contó la panelista de Bendita Juariu.

Sofía y el tenista habían estado saliendo hasta abril del año pasado y se separaron durante la cuarentena y sobre su nuevo romance había contado en Cortá por Lozano: “Terminé de aprender las reglas del tenis y pasé al polo. No entendía nada del tenis y ahora de polo, tampoco. Estoy conociendo a Jero, que es un amor, y su mundo. Lo conocí por Instagram. En realidad es primo de un excuñado mío y lo tenía en la mira hace un montón. Por eso fui directamente a tantear. Un día me acordé de él, no sé por qué y entré a su perfil a chusmear, vi que estaba solo y empecé a seguirlo. Yo no era de chatear en redes, pero charlamos. Al poco tiempo viajó a Inglaterra y pensé que había quedado ahí. Chateábamos, pero nunca me imaginé que iba a pasar algo. Es mega, muy relajado, Jero es lo más. Estamos muy bien”.

