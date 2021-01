Diego Leuco dejó a Jorge Lanata pero se queda en Radio Mitre

Diego Leuco (Instagram)

El libro de pases de los medios parece no haberse cerrado aún. Y lo que asomaba como una salida anunciada, terminó en la nada. A finales de diciembre Diego Leuco se despidió de su tarea en Lanata sin filtro, y en ese momento aún no se conocía cual sería su destino radial.

El conductor de Telenoche -el noticiero más longevo de la televisión argentina, tuvo serias conversaciones con las autoridades de Radio Rivadavia para pasarse a esa emisora, que este año promete ser una fuerte competidora con la incorporación a su grilla de Jonatan Viale, que se suma a una programación en la cual ya están Eduardo Feimann, Baby Etchecopar, Nelsón Castro y Oscar Gonzalez Oro, entre otros. Todos con un fuerte tinte opositor y con un perfil algo similar al de Mitre.

Teleshow habló con el hijo de Alfredo Leuco y confirmó que continúa en Radio Mitre. “Sí, me quedó en la radio. Aún no sé el horario que voy a hacer, pero me quedó. La oferta que me hizo Mitre fue muy tentadora y además es mi casa desde hace muchos años, por eso llegamos a un arregló y estoy muy feliz. Con Telenoche, mi programa en TN y ahora Mitre, tengo un 2021 muy cargado, gracias a Dios”, destacó Diego.

Cuando el periodista decidió abandonar el ciclo de Jorge Lanata crecieron las especulaciones acerca de la relación entre ellos, ya que Diego lo reemplazaba cada vez que el conductor se ausentaba. Pero los rumores se disiparon cuando fue el propio Lanata quien despidió a su compañero con unas contundentes palabras: “Hiciste un gran laburo. Conmigo esta todo bien”, le dijo al aire desde Uruguay, donde pasa sus vacaciones. “Tengo que decir que no me equivoqué -agregó-. Hiciste un gran laburo, tenés una re carrera por delante y no quería que te fueras sin decirlo”.

A esta declaración del creador de PPT, Diego tuvo una sentida reflexión: “Te agradezco la confianza, la generosidad. Tu programa tiene tu nombre y tu impronta, sos un tipo gigante en el medio y yo me senté con 24 años acá y ahora pienso que no sé si me animaría a hacerlo de nuevo”. Y sumó: “Estoy muy feliz de haber estado en la radio y que otras personas se hayan interesado en mí. Esta es mi casa“.

En ese momento se pensó que Leuco no sólo dejaba el ciclo Lanata sin filtro, sino también la emisora líder. Paralelamente comenzó a circular la información sobre la propuesta de Rivadavia, que -como ya adelantamos- está armando un programación muy sólida para salir a disputarle el liderazgo a Mitre. Pero ante la posibilidad de de perder a una de sus figuras, la emisora que comanda Jorge Porta decidió asegurarse la continuidad de Diego Leuco, y fue así que se terminó de resolver el contrato del periodista en la radio más escuchada.

De esta manera Mitre se queda con uno de sus más valiosos comunicadores, para enfrentar un 2021 en el cual la competencia radial parece haberse recalentado, con miras a lo que será un año electoral en el cual la actualidad y la política jugaran un rol más que importante.

