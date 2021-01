Andrés Calamaro le manifestó su apoyo a Carolina Píparo tras su denuncia de robo

Andrés Calamaro

Los comentarios de Andrés Calamaro en su cuenta personal de Twitter siempre generan algún tipo de polémica, ya sea por una razón o por otra. En esta oportunidad, el cantante se convirtió en tendencia luego de expresarse en relación al violento robo del que, según denunció ella misma, fue víctima Carolina Píparo durante la madrugada del 1 de enero.

La diputada de la provincia de Buenos Aires relató que, mientras circulaba en su auto Fiat 500 junto a su pareja, Juan Ignacio Buzali por la calle 47 entre 15 y 16 de la ciudad de La Plata, seis motochorros se le acercaron a punta de pistola para robarle la cartera y el celular. Y que, luego de llamar al 911 y empezar a dirigirse a la comisaría para hacer la denuncia correspondiente, se cruzó con los delincuentes que iban en tres motos, a las que se le habrían sumado dos más, y su marido comenzó a perseguirlos con su vehículo hasta que terminó atropellando a una de ellas. Por este motivo, hoy la Justicia se encuentra investigando tanto el robo como el accidente vial.

Frente a esta situación, el abogado y analista económico Carlos Maslatón le manifestó su apoyo a Píparo, quien en 2010 había sido baleada en una salidera bancaria cuando estaba embarazada y terminó perdiendo a su bebé. “Actuaste muy bien contra los motochorros. No soy macrista, pero apoyo tu accionar en esta materia y te deseo todo lo mejor”, fue el mensaje que le dedicó a la legisladora el PRO. Y Calamaro no dudó en responder: “Pues sí”.

El tuit de Maslatón y la respuesta de Calamaro

Pero lo cierto es que este no fue el único posteo por el que el cantante se convirtió en tendencia en la tarde del sábado. Luego de que el presidente brasilero, Jair Bolsonaro, manifestara a través de su cuenta oficial su descontento con la aprobación de a Ley de interrupción voluntaria de embarazo en la Argentina, la legisladora de la ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernádez, le respondió: “Muy buena la opinión que nadie le pidió, aprovecho para recomendarte que no te relajes que a la fuerza feminista latinoamericana en Brasil se le suma la furia por Marielle (Franco). Suerte, esto recién empieza”.

El comentario de la legisladora del Frente de Todos recibió una repudiable respuesta por parte de una cuenta que parodia al primer mandatario brasilero. “Callate la boca cementerio de ravioles”, escribió el falso Bolsonaro imitando el idioma portugués. Y Calamaro comentó: “Vamos Jair con todo, pegue y pegue”.

El repudiable comentario del falso Bosonaro y la respuesta de Calamaro

Obviamente, este desafortunado posteo le valió al cantante un sinfín de reproches por festejar que alguien se burle de una mujer haciendo referencia a su físico. “Me soltaron los caniche toy K... para que me ladren”, comentó Calamaro frente a la catarata de mensajes negativos que recibió. Y, entre muchas otras publicaciones, intentó una justificación diciendo: “Lo confieso, me he reído con una parodia del presidente de Brasil. un presidente elegido por el pueblo hermano. Se respeta la investidura pero se blinda el sentido del humor, el derecho a reírse en libertad”.

