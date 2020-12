“Mi cuerpo, mi decisión”: Calu Rivero cerró el año con una llamativa postal

Calu Rivero

El pasado 30 de diciembre a la madrugada se aprobó en el Senado nacional la ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Esta noticia fue bien recibida por Calu Rivero, quien se manifestó al respecto.

“Mi cuerpo, mi decisión”, escribió junta a una postal en la que se la ve de lejos, pero completamente desnuda en medio de un campo. Además, también publicó una segunda imagen en la que está apoyada contra un árbol, también sin ropa. Cabe destacar que la ex Dulce Amor fue una de las integrantes del colectivo de actrices, que militó a favor de la sanción de esta ley y también la apoyó en su denuncia por acoso a Juan Darthés.

Calu Rivero festejó el aborto legal con un desnudo (Foto: Instagram)

Otra de las fotos que subió Calu desnuda (Instagram: @lacalurivero )

Unas horas antes, ya había posteado otros mensajes apoyando ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “Nosotras, Madre e Hija, recibimos este NUEVO DERECHO iluminadas por la luna llena en cáncer. Luna que nos hace apreciar y amar a las mujeres de la familia, la columna que nos sostiene. Sentimos respeto y un agradecimiento inmenso a todas las mujeres y varones que han luchado y permitido que nuestro DERECHO A DECIDIR, #sealey. GRACIAS! Puro orgullo por la fuerza de nuestro género y nuestro país, ES LEY!”, había escrito.

Otras de las actrices que se alegraron con la sanción de esta ley fueron Lali Espósito, Julieta Ortega y Griselda Siciliani. La ex Casi Ángeles no pudo ir al Congreso pero siguió el minuto a minuto de la votación durante la madrugada desde su casa y, minutos después de que se sancionara la ley, se grabó llorando de emoción. “Gracias, hermanas. Gracias al feminismo. Gracias por la lucha. Es ley, carajo”, celebró. La ex pareja de Adrián Suar, en tanto, estuvo presente en las inmediaciones del Congreso. “Y sin poder parar de llorar abrazo a mi hermana y en este abrazo a todas las que abrieron el camino durante años de lucha. Gracias, al fin es ley”, escribió en su cuenta de Instagram. La hija de Palito Ortega, por su parte, también estuvo presente toda la noche.

Las hermanas Ortega estuvieron durante la madrugada esperando la resolución

En el plano amoroso, hace unos días, Dignity - como se hace llamar- presentó a su novio ruso Andrey Manirko, con quien recibirá el 2021 en La Corazonada, una vivienda ecológica que construyó Punta del Este. El nuevo romance de la actriz se confirmó gracias a una publicación que ella misma subió con motivo del cumpleaños de su padre, Guillermo.

“Feliz día papá, disfruto mucho de tu compañía. Sos un papá muy dulce, papá compañero, que bellos son tus abrazos. Fue un bello día, hermosa celebración en pueblo Garzón”, escribió junto a una secuencia de videos y fotos. Y, después, hizo una mención especial a su “mamita” y Andrey “por hacer esta celebración más divertida aún”. “A tu salud, papá. Chin, chin”, concluyó.

Calu Rivero presentó a su novio ruso

Calu junto a su papá, su mamá y su novio (Foto: Instagram)

Además de las fotos familiares, Rivero compartió un video en el que ambos mantienen un breve diálogo en inglés, en el que ella le pregunta quién va a hacer algo grande al día siguiente y él le contesta: “Tu y yo”.

Calu ya se había mostrado junto a él en Nueva York, donde estuvo viviendo durante el último año. Y, hace unos meses, se había especulado con la posibilidad de que estuviera planeando viajar a la Argentina o a Uruguay para casarse con él. Pero ella, hasta ahora, no se había manifestado al respecto.

