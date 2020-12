Martín Redrado terminó su noviazgo con Lulú Sanguinetti

El economista Martín Redrado y María Lujan Sanguinetti (Juanjo Bruzza / Prensa Teatro Colón)

Martín Redrado y Lulú Sanguinetti terminaron su relación luego de tres años. El economista y la empresaria decidieron ponerle punto final al noviazgo, a pesar de haberse mostrado muy enamorados en algunas salidas que compartieron a la vista de los flashes.

La ruptura habría surgido cuando la mujer de 42 años le planteó la idea de convivencia y él no estuvo de acuerdo, según publicó la revista Paparazzi. A mediados de marzo del 2019 se había instalado el rumor, que afirmaba que la pareja no iba más y que estaría separada por diferencias personales. Pero luego fue desmentido por los protagonistas y desde ese tiempo hasta hoy disfrutaron de un tiempo lleno de amor que parecía tener un futuro prometedor.

Sanguinetti, es una empresaria del mundo turístico dedicado cien por cien a las mujeres y en su tiempo libre se dedica a llevar adelante una PyME orientada a la venta de carteras por redes sociales. Cuando comenzaron a salir, Redrado había logrado el visto bueno de sus hijos, Tomás y Martina, frutos su matrimonio con Ivana Pagés. De hecho, los jóvenes fueron parte de algunas de sus tardes playeras en Punta del Este durante el último verano.

Sin embargo, una fuente cercana al ex presidente del Banco Central admitió a Teleshow que se habría producido un acercamiento del economista a su ex novia Luciana Salazar, tras haberse distanciado de María Lujan.

Redrado y Luciana estuvieron en pareja siete años. Todo comenzó en marzo del 2010 con los rumores del noviazgo entre el economista y la modelo, mientras ella estaba participando de la tercera edición de Bailando por un Sueño. A fin de ese año, el periodista Jorge Rial confirmó el idilio que muchos llamaron “el romance del año”.

En ese entonces, Martín Redrado aún no lograba cerrar su matrimonio con Ivana Pagés, la madre de sus dos hijos, y en febrero del 2011 tuvieron su primer distanciamiento. Fue en marzo del 2012 cuando la pareja blanqueó su reconciliación. Los rumores corrían pero al no haber confirmación, nadie podía afirmarlo.

Finalmente ellos mismos se encargaron de hacerlo en una entrevista al posar para las cámaras de una revista de actualidad en un viaje que hicieron a Ginebra, Suiza. Pero, durante el 2014 volvieron a separarse por unos días.

En 2016 Luciana y Martín Redrado ponían, una vez más, fin a su “extenso noviazgo”. Luli confirmaba la llegada de su primera hija, a través de una subrogación de vientre con un donante anónimo, y contaba los motivos que la llevaron a terminar con su pareja.

Igualmente, durante el 2017, en un vuelo de regreso de Estados Unidos, Luciana y Martín no tuvieron reparos en mostrarse muy cariñosos públicamente. A pesar de esto, Salazar siguió firme en su postura y desde las redes dijo: “No hay reconciliación y no hay nada que ocultar. Él me está ayudando con unos trámites de USA”.

Si bien el ex funcionario rehízo su vida y formó pareja con Lulú Sanguinetti, no ocurrió lo mismo con Luciana a quien hasta el momento no se le conoció otro novio. Al hablar de las cualidades que tiene que tener quien quiera conquistarla, la actual panelista de Polémica en el bar señaló: “Quiero un hombre que se juegue por la verdad. Que no tenga rollos con su pasado. Realmente relajado, alegre, que se anime a disfrutar la vida. Que sepa compartir la felicidad y respetar mi soledad. Que no sea egoísta y adore mi independencia”.

