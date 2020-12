El exabrupto de Gustavo Conti en vivo al defenderse por sus mensajes con otra mujer que indignó a Ximena Capristo

El exabrupto de Gustavo Conti

Tras casi 20 años juntos Ximena Capristo y Gustavo Conti eran una de las parejas más consolidadas del ambiente hasta que, a mediados de octubre, se desató el escándalo. Fue ella quien publicó en sus redes sociales supuestos chats de su marido con distintas mujeres.

“Años que me callo, me aburro”, escribió la actriz que fue acotando distintos comentarios sobre cada frase del chat entre su marido y otras mujeres. “Te apapaché, me tomo un avión. Lo robo no me importa nada”, le dijo a Conti, y Capristo sostuvo: “La hippie no lo hace, es puro bla bla. Es chorra la señorita”. “O me lo tomo yo. Cuando me rajen”, respondió el actor. Entonces, su mujer aseguró: “Años que te rajo y no te vas. En estos textos que recibí ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste”.

En otra captura, Ximena Capristo indica que la mujer de dicho chat es “la de turno” y allí se lee que Conti le dice: “Igualmente te juro que sos única, seas del signo que seas. Siempre estuviste. Sos muy linda”.

Los chats de la supuesta infidelidad

Pero dos meses después del escándalo, decidieron dar una entrevista juntos. Así lo hicieron en Flor de Equipo, el programa conducido por Florencia Peña en Telefe. Durante la charla, él aseguró que están bien, pero ella le retrucó: “Estamos remándola, no estamos 100% bien”.

En ese contexto, el ex Gran Hermano quiso defenderse ante los medios. “Quiero aclarar que no hubo infidelidad como se dijo, no estuve con otra mujer, no pasó absolutamente nada de todo lo que se estuvo diciendo. Me acusaron de un delito que no cometí”.

Sin embargo, la actriz se mostró molesta y dio su punto de vista: “Yo le propongo a él abrir la pareja, me dice rotundamente que no, me dice que estoy loca y después aparecen estos mensajes con otra señorita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es o no es infidelidad?”. A lo que él automáticamente le respondió: “No”.

Acto seguido, todo el estudio quedó boquiabierto con una contundente frase: “Aparte no es un mensaje ‘vení que te hago un sopeti’. No era eso”. Al escucharlo, su esposa se mostró indignada: “¿Cómo vas a decir eso?”.

Al ser consultados por Flor Peña sobre si están conviviendo luego de la crisis, fue Conti el que tomó la posta y dijo: “Estamos en eso”. Sin dar muchas precisiones, la actriz dejó entrever que solo lo dejaba volver algunas noches al hogar familiar.

Cabe recordar que el mes pasado, en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, ella había revelado quién era la tercera en discordia. Explicó que la conoce y que pertenece al grupo de fanáticas del actor de la época de Gran Hermano. “Ella es pica-sesos, insistente, le mandaba muchos mensajes”, aseguró.

La pareja se conoció en la casa más famosa del país hace 19 años. “Al principio nadie nos creía y algunos pensaron que era una estrategia. Nada que ver porque nos conocimos en la casa y nos enamoramos”, recordó ella más de una década después. Seis años después de conocerse, dieron el “sí” por Civil y frente a Dios. En julio de 2016 y luego de cuatro años de búsqueda, los actores anunciaron la noticia más feliz de sus vidas: estaban esperando un bebé. “Estamos felices, increíble desear algo tanto y que se cumpla. El mejor regalo de la vida”, había escrito ella. Finalmente el 22 de enero del 2017, justo un año después de su primera crisis de pareja pública, nació Félix.

Ximena Capristo, Gustavo Conti y su hijo Félix de vacaciones en Imbassai, Brasil.

SEGUÍ LEYENDO

Ximena Capristo reveló quién es la mujer de los mensajes de Gustavo Conti

Flechazo en Gran Hermano, cuatro años de lucha por ser padres y los chats del escándalo: Ximena Capristo y Gustavo Conti