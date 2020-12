Polémica recomendación de Ivana Nadal: “Date amor y el COVID-19 no te toca, amigo, te lo prometo”

Nueva polémica de Ivana Nadal (Video: Instagram)

“Comparto mis experiencias de vida, brindando herramientas con mucho amor, para despertar consciencias”, dice Ivana Nadal en su biografía de Instagram, red social en la que tiene más de dos millones y medio de seguidores.

Allí comparte distintas fotos de su rutina diaria y momentos que comparte con sus amigas y su novio, Bruno Siri -el ex de Nati Jota-. Por estas horas, se fue de vacaciones a Río de Janeiro, Brasil, y algunos de los usuarios la cuestionaron por haber viajado en medio de la pandemia del coronavirus. Instalada en el hotel, la conductora grabó un video que generó controversia por su opinión sobre el COVID-19.

Luego de recibir algunas críticas por sus reflexiones sobre las enfermedades y sus curas, Nadal buscó aclarar “algunos puntos”. “Primero: la guita se consigue trabajando, obvio -comenzó-. Ahora, cuando trabajás toda la vida de algo que lo estás sufriendo, que la estás pasando mal, que simplemente te levantás puteando porque tenés que ir a trabajar, te quedás estacando en esa energía y eso es lo que vos atraés”, consideró.

“Ahora, si vos agradecés ese momento de mierda, de trabajo pedorro, algo que no te gusta, que no lo disfrutás, porque confiás en que tu universo tiene preparado algo mejor para eso, eso llega”, continuó y dio un ejemplo desde su experiencia personal. “Yo nací en una familia que ni mi mamá ni mi papá se tomaron un avión nunca en su vida y acá estoy: conociendo el mundo. Porque lo soñé y porque lo construyo todos los días”.

“Así que si realmente soñás eso, en lugar de insultarme, crealo”, agregó. Y luego, se refirió al coronavirus. “Por supuesto que existe, que es una enfermedad que se está llevando mucha gente”, dijo sobre la pandemia que ya se cobró la vida de más de 1,75 millones de personas. “Como también creo dos cosas”, remarcó. “Uno, que la muerte es parte de nuestra vida, es la evolución. Cuando se termina tu rol en esta vida se muere tu cuerpo, tu alma viaja hacia otro cuerpo y ahí empieza todo otra vez. Depende de vos cuánto trabajás en esta vida para evolucionar y llegar a tu otra vida para poder disfrutarla un poco más, o seguir sufriendo como estabas en ésta. Ahora, si vos seguí poniendo tu energía en el resto, en las cosas que no tenés, que no lográs, en lo que te gustaría tener. Pero lo único que haces es quejarte porque no te llega, no te vas a mover de ahí”.

Ivana Nadal viajó a Brasil junto a su novio y un grupo de amigos. Allí celebrará Año Nuevo

“Y te bajan tus defensas. Tu sistema inmunológico se pone débil porque no te das amor. Y ahí llega el COVID-19, o cualquier otra enfermedad. Date amor y todo pasa”, continuó Ivana Nadal reforzando sus polémicas declaraciones.

“¿Cómo fortalezco mi sistema inmunológico? Primero que todo prestándote atención. Qué es lo que te está faltando. Seguramente la base es valorarte, sentirte alguien en la ida. Levantarte y desearte buen día. Como a la persona que mas amás en el mundo. ¿Sabías que si vos no te deseas buen día a cualquier otra persona que le desees buen día es mentira? ¿Y a cualquier otra persona que le digas ‘te amo’ es mentira? Porque no empezaste porque la base, que es amarte a vos. Cuando yo te hablo de todo esto es porque lo viví. Yo me puteaba todos los días. Yo venia acá y sonreía en la playa y saltaba en una pata y después me metía en el baño a apretarme la panza porque me había tomado tres cervezas. Eso no es amor. Tenes que tratarte bien, serte fiel. Saber que sos la única persona que realmente sabe lo que te esta pasando y lo que necesitás. Entonces, empezá por vos. Tratate bien, date amor, hacé lo mismo por el resto. Y el COVID-19 no te toca, amigo. Te lo prometo”, concluyó Ivana Nadal en un video que generó controversia en las redes sociales.

