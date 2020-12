El Pollo Álvarez se olvidó el barbijo y tuvo que improvisar uno con una tanga

El Pollo Álvarez y su ingenioso tapabocas (Video: Instagram)

La nueva normalidad obligada por la pandemia del coronavirus, hizo que muchos hábitos tuvieran que modificarse, algunos eliminarse y, otros, incorporarse. El mate, por ejemplo, dejó de ser un ritual social para convertirse en una simple infusión individual. Los abrazos y los besos quedaron en el olvido y su lugar lo ocuparon los golpes de puños y los codazos. Y las sonrisas quedaron escondidas bajo los tapabocas, que se convirtieron en el accesorio primordial a la hora de salir de casa.

Pero claro, tantos cambios no son fáciles de asimilar en tan poco tiempo. Y es por eso que, muchas veces, la gente queda involuntariamente en falta. Tal es el caso del Joaquín el Pollo Álvarez, quien decidió aprovechar el sábado soleado para ir a navegar junto a su mujer, Estefanía Tefi Russo. Y, recién cuando llegó a la guardería y estaba a punto de abordar la embarcación, se dio cuenta de que no había llevado su barbijo.

¿Si se quedó sin la posibilidad de disfrutar del río? ¡De ninguna manera! Por suerte, su esposa había llevado más de una bikini para la excursión. Así que, luego de agudizar su ingenio, el conductor de Nosotros a la mañana tuvo la brillante idea de improvisar un tapaboca utilizando la parte de abajo del traje de baño.

“Me olvidé el barbijo y me puse una tanga. Igual, no pensaba tener contacto con nadie, pero por las dudas. ¿Cómo me queda? ¡Es la que se viene esta!”, dijo Álvarez en un video que la cocinera subió a su cuenta de Instagram para mostrar el particular look de su marido.

Con la risa descontrolada de Tefi y de Lucho Saco, quién ofició de capitán, el Pollo se encargó de explicar los secretos de su invento, al que denominó el barbi-tanga. “Igual, hay que ponerse el lado de la cachucha y no el de la colita, porque el de la colita es finito y entonces no te tapa todo”, señaló el conductor.

El Pollo junto a Tefi Russo (Instagram)

Lo cierto es que, más allá de este pequeño percance, el Pollo pudo disfrutar de una agradable jornada junto a su esposa. Hace un par del meses, el conductor se vio obligado a faltar unos días al programa de ElTrece porque se sentía bajo de energía. Y, después de descartar el coronavirus tras dos hisopados negativos, se dio cuenta de que necesitaba bajar un poco la intensidad de su rutina laboral.

“Estoy muy cansado, muy quemado. Un montón de cosas que pasaron me fueron agotando”, explicó Álvarez en aquel momento. Y, por eso, ahora en cuanto tiene un rato libre, lo aprovecha para renovar fuerzas con actividades en familia y al aire libre, como las que decidió hacer este fin de semana.

De hecho, hace unos días le preguntaron qué haría si le llegara la propuesta de volver a participar del Bailando por un sueño, como lo hizo en 2018, y su respuesta fue tajante. “No me llamaron, pero esta vez ya saben que no. No me gustaría, cero. Es lo último que volvería a hacer. No iría por nada en el mundo. Me parece lo mejor para verlo. Es un programón para verlo y lo veo siempre. Ahora… ¿participar? No, ya está. Lo último que volvería a hacer a nivel profesional, es eso”, dijo el Pollo sin dejar lugar a dobles interpretaciones.

