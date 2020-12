Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a la Argentina para pasar las fiestas

Wanda Nara

En una época del año en la que muchos se reúnen con sus familias para pasar las fiestas, y después de un año marcado por la pandemia, Wanda Nara viajó a la Argentina para reencontrarse con su círculo más intimo, que incluye por supuesto a su hermana Zaira y a su madre Nora Colosimo.

La mediática viajó junto a su marido Mauro Icardi y a sus cinco hijos: Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su actual matrimonio. El primero en mostrar una imagen de la familia en el país fue Ángel De Brito, quien la publicó a través de su cuenta de Twitter: “Los Icardi llegaron a Baires para pasar las fiestas”, escribió el periodista junto a la postal.

La toto que publicó Ángel De Brito muestra a Icardi haciendo los trámites para ingresar al país

Por otra parte, la cuenta de Instagram Chusmeteando publicó un video del clan arribando al Aeropuerto de Ezeiza con varias valijas. Además, la mediática también había publicado horas atrás una imagen de ella embarcando.

Wanda arribó a la Argentina (Video: Instagram)

El pasado 10 de diciembre, Wanda celebró sus 34 años y, con motivo de esa fecha especial, compartió en su cuenta de Instagram una profunda reflexión. “Cumplir años me hace mirar a mi alrededor y hacer, sin querer, un balance de mis años cumplidos...No puedo ser más bendecida con mi gran familia, con siendo tan joven ver crecer a cinco maravillosos hijos que hoy no veían la hora de abrazarme, quienes hace una semana esconden sus cartas de amor esperando mi cumpleaños más ansiosos que nadie”, comenzó diciendo Wanda. Y por último, le hizo una tierna dedicatoria a su marido: “A mi esposo que puso en mis manos tantas cosas porque sabe que siempre seré capaz de dar mi vida por todos ellos...”.

El jugador del PSG, por su parte, también la saludó en una story: “Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida, a la madre de mis hijas, a la mujer que me permitió formar una familia como siempre deseé. Por eso y por mil cosas más, te deseo lo mejor en este día. Te amo”, publicó.

Cabe recordar que hace un mes, la ex de Maxi López había estado en el país sin la compañía de su familia, para pasar tiempo con su hermana y conocer a su sobrino Viggo, quien nació en plena pandemia.

Días atrás, Zaira reveló en PH, el programa conducido por Kusnetzoff en Telefe, cómo estaba la relación entre ellas y su padre. “Yo nunca dejé de hablarle, pero sí me molestaba verlo sentado en un programa. Al final lo terminé entendiendo porque si este es mi laburo y a mí me encanta y me apasiona ¿Por qué a él no puede apasionarlo también?”. Andy quiso saber si Wanda estaba en la misma línea que ella respecto a lo que pensaba de su papá, y la modelo sostuvo: “No, imposible... no llegó a ponerse en ese lugar, pero bueno cada uno tiene su propia personalidad. La relación conmigo está bien y con Wanda mejor”.

Otra de las personalidades que aterrizó hoy en Argentina fue Lionel Messi, quien se subió a su avión privado en compañía de Antonella y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y viajó a su ciudad natal para pasar Navidad. El astro del fútbol se quedará hasta el próximo 27 de diciembre ya que el martes 29 deberá retomar sus compromisos con el Barcelona por la 16ª fecha de la Liga de España.

