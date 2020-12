A solas con Darkiel: “El lugar del que vengo no es tan diferente al de Nicky Jam, solo que yo no lo patrocino”

Darkiel (@darkielgram)

Desde Puerto Rico, Omar David Colón, más conocido como Darkiel, espera conversar con Teleshow , a través de una pantalla, y al aire libre. Con 26 años, este artista de bajo perfil y alto rendimiento no teme hablar de nada. Ni siquiera les teme a los envidiosos. “Es que el envidioso es más peligroso y no por su persona, según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan, yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa´ carcajadas, acuérdense que Quico envidiaba al Chavo y no tenía nada”, cantan Los Carnales en “El envidioso”. El corrido que compartió Darkiel en su cuenta de Instagram funciona mejor que cualquier cinta roja: a los envidiosos, ni la hora.

Hace poco más de 5 años que Darkiel viene subiendo muestras de freestyle y canciones a Facebook y a Youtube, así hizo una buena cantidad de fans que se reflejan en los números, cifras exorbitantes que hablan de vistas, reproducciones, descargas y likes. Aunque con una carrera independiente muy bien planteada, Darkiel terminó de saltar a la fama interpretando a un joven Nicky Jam en la serie producida por Netflix, que habla de su vida. Como actor, el joven también cosechó elogios, pero nada lo distrajo de su carrera musical.

Sin vueltas, Darkiel habla de música, de dinero, de ser romántico y duro a la vez. También de por qué a pesar de venir bien de abajo, elige no hacer prensa con la parte más complicada de vivir en un barrio.

—Naciste en Puerto Rico y elegís seguir viviendo y desarrollando tu carrera allí, ¿no lo cambiás por nada?

—Por ahora no y espero que nunca, me quiero quedar aquí porque a mí me encanta. Considero que a veces sí, no hay otra, y tienes que mudarte. Yo de momento estoy aquí, tengo mi estudio aquí, viajo desde aquí, y considero que mientras no me lo exija la situación… Tengo mi familia cerca, los lugares que conozco, me gusta y me hace sentir bien.

—Debido a la pandemia, se intensificaron las comunicaciones virtuales y tus seguidores siguen en aumento, aunque siempre fuiste muy activo en la diferentes plataformas digitales. ¿Qué significaron las redes sociales en tu carrera profesional y en tu crecimiento personal?

—Yo considero que han sido súper significativas, un instrumento que me ha funcionado a mí y que le ha funcionado a un sinnúmero de personas y en diferentes campos. Creo que, si no hubiera tenido ese acceso a tener todas las plataformas Facebook, YouTube, que fueron las primeras en las que me fui dando a conocer con mis primeras canciones y mis primeros freestyles, no hubiese sido lo mismo. Simplemente ese primer video grabado del teléfono me hizo evolucionar, creció mi talento, poquito a poco fui teniendo ese fan base y esos fanáticos que ya son 4 millones en Instagram y más de un millón en Facebook.

—¿Recordás cuál fue tu primer video que tuvo mucho éxito en internet?

—Mira, tengo un tema que se llama “Cuando las horas pasen”, que es un tema cuyo video ahora mismo tiene casi 30 millones de views, y al principio, hace cinco años, ya fue un número muy significativo. Cuando alcanzó su primer millón… Cuando vimos que fue subiendo fue de esas cosas que lo motivan a uno, pero también empecé sacando un video que ya me alegraba si tenía 5 mil, ¿me entiendes? Que me vieran 5 mil personas para mí era súper grande. Creo que el crecimiento como artista o como lo que sea, tiene que ser poco a poco, tú tienes que ir viendo los cambios.

“Cuando las horas pasen”, Darkiel (2015)

—Es muy común en el género urbano, trabar alianzas con colegas, ¿fue necesario para vos apoyarte en otros artistas?

—Ha habido artistas que me han dado la mano, artistas que han creído en mi talento, que me han abierto las puertas. Pero te diría que no es lo más común, es más bien algo significativo porque si bien hay artistas que graban entre ellos, no les dan la oportunidad a artistas nuevos. Yo siento que quizá sea de otra cepa. Uno ve colegas que ya los ha visto en una y otra colaboración… y uno quisiera escuchar algo más refrescante. Tal vez necesite sumar una voz nueva, o un artista que tal vez le cae a la canción, pero quizá no está pasando por un buen momento de su carrera ahora. Y creo que hay que ser más objetivo en ese aspecto, no solo grabar con los que están haciendo número y enfocarse en el contenido y en lo que es mejor para la canción. Pues si es una canción romántica, es para fulano, si es una canción bailable, pues sultano. Así tenemos más oportunidades y la música brilla más.

—¿Qué música creciste escuchando en tu casa materna?

—Diría reggaetón, pero también he escuchado mucha salsa, soy fanático Frankie Ruiz, en mi casa, en mi vecindario, siempre se escuchaba mucho, también Eddie Santiago, salseros que han dado la vuelta al mundo. Y entre muchos otros, como Maná o Enanitos Verdes en el rock fueron parte de mi crecimiento, muchos cantantes que he visto desde que soy un niño. Consumo todo tipo de música.

—¿Tenés en mente algún tema que te gustaría versionar y aún no te animaste?

—¡Sí! Considero que hay varios temas. Me gustaría hacer fusión entre el reggaetón y la salsa y no digo que no va a pasar. Mi más reciente tema “Me siento bien”, un remix, es un reggae, eso es algo que ya me sacó de lo que la gente tiene de mí. Voy a seguir haciendo diferentes cosas porque es lo que me gusta, amo la música y considero que siempre podemos fusionar y que la gente siga escuchando lo que a ellos les gusta.

Darkiel X Pedro Capo X Dalex feat. Afro B, Maffio & Shaggy

—Vos te volcaste más a lo romántico, ¿creés que está mucho más heavy el género urbano?

—¡Yo también soy heavy! Yo me considero una persona heavy, pero a la hora de cantar, como la gente sabe, tengo este principio que fue con freestyle, entonces el lado romántico es una de las herramientas que uso para ser versátil. Ser romántico es algo que me funcionó mucho en la etapa en la que me di a conocer. Considero que lo romántico es algo que me gusta hacer, pero obviamente no me limito solo a eso. Soy consciente de que me gusta llevar ese mensaje de amor, de sentimiento, y considero que así siempre voy a ser. No me visualizo haciendo cosas que vayan en contra de eso.

—Nicky Jam, a quien vos interpretás en El Ganador, la serie de Netflix, habla de que la música es su fe, que lo sacó de la calle, ¿compartís en parte esta apreciación que hace él, llevándola a tu historia personal?

—No es tan diferente el lugar desde el que vengo, comparado con el de Nicky, solo que yo no lo patrocino. Yo considero que no le sacamos provecho a promocionar la calle, a promocionar la violencia. Yo hice ese papel y algo que me lo facilitó fue mi propia experiencia vivida, aunque sí no he vivido las cosas al extremo, sí viví cosas que me marcaron y que hicieron que sintiera que la vida es dura. Eso fue lo que saqué a flote también, ¿me entiendes? En mi carrera yo me he puesto a transmitir un mensaje de optimismo, un mensaje de superación mediante el bien. De nada serviría tener dinero, tener excesos y no tener el calor de una familia, el calor de sentirte bien contigo mismo, de llevar una vida sana. Por eso creo eso de que la vida se puede vivir con menos tropiezos si nos cuidamos más. A eso es a lo que yo me he dedicado, y creo que el papel de El Ganador me sirvió para eso, para decidir qué tipo de artista quiero ser.

Nicky Jam, El Ganador (Tráiler oficial)

—¿En qué momento la vida te ha demostrado que es dura?

—Vi todas las adicciones, vi amigos míos que se quedaron sumergidos en las drogas prácticamente, que no pueden salir. He visto amigos morir en la calle, aquí en Puerto Rico todo el mundo lo sabe, mucha gente muere en manos de otras personas, por violencia. Tengo amigos cercanos que han tenido problemas, con los que he tenido algún encontronazo y más adelante los mataron, amigos presos. Yo mismo he tenido cosas en carne propia a lo largo de mi vida y considero que el bien siempre vence el mal y que uno no saca nada patrocinando algo que no es verdadero porque esas personas que yo he conocido en la calle están en la cárcel o los han matado, entonces no es garantía que tengas un lujo, un carro, o lo que sea, es algo momentáneo que dura un año, dos, tres. Pierdes tu vida, que es lo más valioso, pierdes tu libertad, al estar preso. Conozco a quienes están presos desde jovencitos, que estarán presos 14, 15 años, toda la vida, y es muy duro. Entiendo que es mejor ser buena persona, estudiar, trabajar, ser digno, compartir con tus seres queridos. Eso es lo que yo trato de enseñarle a los jóvenes que no siempre podemos superar un vicio, que se porten bien. Que busquen a Dios porque Dios hace que nos portemos bien.

—Tu carrera ha permitido que te des algunos gustos, ¿qué fue lo primero que te compraste la primera vez que ganaste dinero con la música?

—Me he comprado varias cosas porque yo era una persona con una familia que siempre ha sido trabajadora y no he tenido un montón de pares de zapatos: tenía los de la escuela y los de estar por ahí. No tenía excesos para nada, incluso mi familia ha pasado momentos de necesidad, porque había que pagar la casa, los gastos… Entonces yo lo viví cuando empecé a hacer dinero con la música, es un momento en el que uno se ciega. Es un momento en el que uno no entiende, uno va a las tiendas, por ejemplo, que es algo que ya no hago porque he evolucionado. Yo hoy sé lo que tengo y que si compro esto y esto suma tanto y es tanto dinero. Pero en un momento yo iba a las tiendas, buscaba ropa, cogía todo lo que yo quería y me enteraba de cuánto era el costo en la caja. Entonces es algo loco, hoy eso no lo hago porque me gusta tener el conteo de lo que estoy gastando. Tuve un Mercedes, un carro lujoso con aros grandes, y la cubana (cadena), que es lo que todo el mundo quiere, bien costosa, bien gorda, y la tengo ahí. Ahora me la pongo nomás cuando voy a hacer un video o a un show, porque siempre ando con esta más pequeña.

—¿Tenés colaboraciones en mente que quieras concretar a futuro?

—Claro, siempre tengo la mejor predisposición y soy una persona que admiro el género urbano, me gusta todo tipo de música. Sabes que a mí me gusta el talento de las personas, en un cantante, sea del género que sea. Soy una persona que le gusta mucho la música desde muy chiquito y he tenido este amor por la música toda la vida y sigue pasando. Le agradezco a Dios la oportunidad de ser cantante, de poder darle música al mundo.

“Contigo”, Darkiel X Poeta Callejero

