El reggaetonero famoso por cantar “Yo sé cómo es que disfruta y cómo le gusta/ Se nota/ Se quita sola la ropa. Se dio otro shot a la roca…” (de “Contra la pared”) o “Un culito así no se encuentra en eBay/ Este bicho es tuyo, te lo tengo all night awake” (de “Si tu novio te deja sola”) contó, también en Spotify, cómo fue que llegó a este quiebre espiritual y colorido de su vida. “La idea de hacer el álbum me vino en un momento de ocio. Estaba tranquilo y se me ocurrió la idea de nombrarlo colores. Y pensé: ‘Pues bueno, tengo que tener más. ¿Qué tal ponerle a cada canción el nombre de un color?’”, explicó de un modo muy simple. También dijo que piensa “que cada persona tendrá su propia percepción de cada color del álbum. De pronto cierran los ojos y la canción que es roja, no es roja para ellos, sino azul".