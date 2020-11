Wisin busca terminar con el machismo en el reggaetón: “Si ofendí a alguna mujer con mis canciones le pido disculpas”

Wisin a solas con Teleshow

Los días de Juan Luis Morera Luna, conocido por todos como Wisin, trascurren plácidamente en su finca de Puerto Rico, dónde reside con su esposa, Yomaira Ortiz, y sus hijos Yelena (13) y Dylan (11). Definitivamente, el cantante no vive en carne propia las mayoría de las situaciones que se describen en sus temas. Ni trata a la madre de sus hijos, con quien renovó sus votos a fin del año pasado, como a las señoritas que se menciona en algunas de sus canciones. Sin embargo, después de hacer un mea culpa en relación a la manera con la que el género qué él representa se refirió a las mujeres durante mucho tiempo, el reggaetonero decidió lanzar el tema Mi Niña junto a Mike Towers, con la intención “enaltecer” al sexo femenino. Y, en diálogo exclusivo con Teleshow , explicó por qué decidió pedirle “disculpas” a quienes pudieran haberse sentido ofendidas con su trabajos anteriores.

-¿Cómo fue el lanzamiento de este nuevo single?

-Yo le quiero agradecer a todas las personas que fueron parte de Mi niña. Gracias a Myke Towers, a Full Harmony, a Los Legendarios, a Yanzy...Hay muchas personas detrás de este proyecto. Y quiero darle las gracias a millones de personas que ya han visto el video. Es un tema que hacemos con mucho respeto para todas las chicas, para que se lo disfruten. Todos tenemos una niña en nuestra vida, ya sea tu hija, tu mamá, tu hermana, tu prima... Y creo que esa es la magia de este tema en el que vamos directo a la mujer, con mucho respeto y, sobre todo, con mucho ritmo como nosotros lo sabemos hacer

-¿Por qué decís que este tema intenta “enaltecer a la mujer latina”?

-Creo que la mujer está en el mejor lugar y en el mejor momento de la sociedad. Cada vez que iba a conciertos multitudinarios, en el tiempo en que se hacían, el sesenta o setenta por ciento de la audiencia estaba conformada por mujeres. Y yo digo: “¡Wow , que impresionante lo que está pasando!”. Hoy se han levantado grandes líderes en la música urbana femenina, como es el caso de Karol G, Natti Natasha, Becky G, Jeniffer López, que también está trabajando en diferentes áreas del arte representando a las mujeres. Entonces, creo que es un momento espectacular para las chicas. Y encontré agradable este proyecto, sobre todo, para darles un pequeño homenaje con música, que es lo que sé hacer.

Wisin junto a Myke Towers

-Hace unos días, tomando un poco la bandera del reggaetón y de la música urbana, reconociste que las canciones tenían un tinte machista y que había que modificar algunas cuestiones. ¿Qué te llevó a pedir estas disculpas por lo que se había hecho hasta ahora?

-Yo llevo ya más de dos décadas en la música. Y, obviamente, la madurez que tengo hoy no es la misma que tenía al comienzo. Así es que, simplemente, lo dije en el contexto de que en aquel momento nuestras letras eran muy fuertes. Y si, en aquel momento, ofendimos a cualquier mujer, pues que nos disculpen. Así fue mi intención, viéndolo desde un punto de vista ya después de veinte años de música y de seguir estando vigente.

-¿Hablás de un crecimiento personal?

-Claro. Yo entré de muy joven a la música. Y ya tengo una niña de trece años, así que lo estoy viendo todo de diferente perspectiva. Tratando de ser responsable, yo creo que esa es la palabra. Porque nosotros, los artistas, tenemos una responsabilidad muy grande en nuestros hombros. Y hay muchos niños que están consumiendo nuestra música. Obviamente, no dejamos la picardía, seguimos haciendo buen reggaetón, pero siempre tratando de cuidar y de enaltecer a la mujer, para que no se sienta incómoda sino que disfrute con nuestra música y sea parte de nuestro crecimiento.

-¿Por qué pensás que muchas veces se pone el foco en la música urbana o el reggaetón cuando, si uno analiza las letras de temas de rancheras, tangos o boleros, todas tenían un tinte machista o misógino?

-¡Porque es lo que está de moda, es lo in, es lo que está pasando!. Obviamente, ahí traes un comentario bien interesante. Todas las canciones o todos los géneros musicales, de una forma u otra, en ciertos momentos tienen letras que quizá no son las mejores para enaltecer a la mujer. Esa es la verdad, no se trata del género urbano. Se trata de todos los géneros musicales. Pero, en este caso, yo me hago responsable por mi empresa. Y por eso dí mis disculpas. Yo no me disculpo por todos los colegas, porque eso no me toca a mí. Yo estoy hablando de mi trabajo. Los artistas que llevamos mucho tiempo no podemos trabajar para que nuestro norte sea sólo lo económico. Y en el caso mío, ya mi norte es aportar a la música.

Wisin prepara el lanzamiento de nuevo álbum para el mes de enero

-Entiendo que, de todas formas, para muchos no es fácil adaptarse a una nueva realidad...

-Mira, aparte de mi hija, yo tengo mucho acercamiento con el público por las redes y veo muchas chamaquitas de trece, catorce, quince, dieciséis o diecisiete años que consumen lo que hago. Obviamente, no estoy diciendo que es que mis canciones de ahora en adelante no van a tener picardía o van a ser súper limpias, porque no es así. Yo, simplemente, quiero seguir creciendo y seguir aprendiendo. Soy un soñador. Y todos los días trato de caminar hacia la dirección correcta.

-A pesar de la pandemia, éste ha sido un año productivo a nivel laboral: venís de ganar dos Latin Billboard (“Canción Tropical del Año” y “Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo”) y estás por lanzar Los legendarios, tu nuevo álbum.

-Gracias a Dios y a todos por el apoyo. El próximo 2 de diciembre lanzamos No me acostumbro, junto a Reik, Ozuna, Miky Woodz y este servidor. Es un bolero espectacular dedicado a todas las mujeres, que espero que les guste. Y estamos preparando ya el remix de Mi Niña, con el que les voy a dar una sorpresa muy grande. Y para principios del 2021, el nuevo trabajo va estar en la carretera si Dios lo quiere así.

-También estás con una serie de Youtube junto a Natti Natasha, ¿verdad?

-Así es: se llama Bravas. Es una serie dedicada a las mujeres, siempre buscando que las chicas tengan una oportunidad y un referente en el mundo de la música. Está espectacular, hecha por Jessy Terrero, así que espero que todos se den una vuelta por el canal de Natti para verla.

-¿Cómo hacés para combinar todo este trabajo con la familia maravillosa que tenés?

-Pues tu sabes que yo en el 2016 tuve una pérdida que me cambió un poco el chip, que cambió mi manera de pensar (N. de R.: perdió a su hija Victoria, de un mes, quien nació con Síndrome de Patau). Y es que la vida es muy frágil. A veces, cuando tenemos éxito haciendo lo que amamos, pensamos que tenemos el mundo agarrado y que pasa lo que uno diga. Y no es así. Y ya yo era muy familiar. Pero, desde ese tiempo, decidí darle más tiempo a la gente que verdaderamente me ama. Aparte del público, que lo amo, ese núcleo es muy sagrado para mí. Porque en un abrir y cerrar de ojos, una mala noticia puede llegar. Y yo creo que es un regalo de Dios el que mis hijos sean saludables, el que estén bien, el que puedan disfrutar y el que yo pueda mantenerlos con lo que hago.

El cantante renovó sus votos con su mujer a fin del 2019 (Instagram: @Wisin)

-En aquel momento fue muy impactante ver la fortaleza de tu mujer para sobrellevar la situación y cómo, aferrada quizá a la fe, pudo salir adelante...

-Esas son las cosas que me hicieron respetarla más. Porque a mí no me lo contaron, yo lo viví. Es una guerrera. Y seguimos para adelante. Son tropezones que la vida a veces nos pone, obstáculos, pero hay que brincarlos y seguir caminando. Y aquí estamos. Obviamente, eso es algo que nunca se supera, pero ya tengo la capacidad de poder hablar de eso y...lo tolero.

-Esa fe que siempre manifestás, ¿fue de toda la vida o hubo un momento en especial en el que empezaste a creer?

-Mira, yo no creo en Dios porque me lo dijeron. Tampoco soy el súper cristiano o un santo, porque estoy en pañales. Todos los días, el ser humano comete muchos errores. Pero en este momento decidí acercarme a la luz, tratar de ver con más claridad para poder crecer en todos los aspectos. Yo tengo dos hijos. Y estamos viviendo en un mundo hostil. Así que, siendo imperfecto, trato de mejorar. Y me equivoco, pero mi intención es hacer lo correcto.

-Fuera fuera del artista que todos conocemos sobre el escenario, ¿cómo sos en el día a día?

-Si no estoy en el estudio, estoy en la finca donde tengo gallos, caballos... A mí me encantan los animales. Y estoy en el campo tranquilo, pensando en qué música voy a sacar. El aire en mi tierra es rico, es de montaña. Y nosotros, los artistas, necesitamos recargarnos.

-¿Extrañás los shows multitudinarios?

-Sí, es lo que más extraño porque nada puede sustituir ese cariño, esa conexión que hay entre el artista y el público en un concierto en vivo. Así que estoy deseoso de poder estar por ahí, en el escenario, cantando todos mis nuevos temas.

