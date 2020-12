Estefanía Iracet, la esposa de Zeta Bosio, cumplió 34 años y lo festejó junto a su familia y sus amigos en Miami

Zeta Bosio y Estefanía con su hija Anastasia

Estefanía Iracet cumple 34 años este lunes y lo celebró un día antes con una fiesta íntima en Miami, acompañada por su esposo, Zeta Bosio y su pequeña hija, Anastasia. La familia viajó a los Estados Unidos durante 20 días para descansar y disfrutar de las playas. El popular músico de 62 años y su pareja, quien se desempeña como su mánager, están juntos hace 14 años.

“¡Salió todo perfecto! Estoy camino al aeropuerto. Comencé el festejo ayer en la noche porque hoy viajo de regreso a la Argentina”, dijo la cumpleañera a Teleshow este lunes por la tarde antes de tomarse el avión con su hija y el ex baterista de Soda Stereo, exitoso músico y productor discográfico.

La celebración se llevó a cabo en el resto Pani, ubicado frente del Aventura Mall. Asistieron 10 invitados, entre los que se encontraban: Tomás Redrado, el hijo de Martín Redrado; Lucrecia Gamundi, la diseñadora de modas; Román Martel, el hijo del Facha Martel; y Gaby Álvarez, el relacionista público que se encargó de organizarle la fiesta y que es amigo de la pareja desde hace años.

La pareja celebró en Pani el cumpleaños de Estefanía, que fue organizado por Gaby Álvarez

La fiesta comenzó a las seis de la tarde y terminó a las diez de la noche. Fue en esa franja horaria porque en Miami hay toque de queda a partir de la medianoche. Los invitados se deleitaron con un menú variado que incluyó: tostaditas de atún, risotto y pastas con trufas. Además hubo degustación de tortas y brindaron con champagne.

“¡Gracias Universo por un año más! Me siento bendecida por el amor que me rodea. ¡Feliz!”, escribió la joven en su cuenta de Instagram junto a una foto del festejo. Mientras que Zeta le dedicó un tierno mensaje de amor: “Feliz cumpleaños amor de mi vida, feliz de compartir otro año más juntos, creciendo en nuestro amor, te amo @estefiracet”.

Estefanía y Zeta tuvieron un intenso romance hasta que se casaron en octubre de 2010. En 2014, ella quedó embarazada. “Tuve que dejar mi trabajo de modelo para acompañar a este señor... Y ahora no pienso cambiar. Quiero ser una mamá rockstar y que Anastasia venga con nosotros de gira”, había asegurado en esa oportunidad antes de convertirse en mamá, en una entrevista con revista Gente.

El artista ya tenía cuatro hijos de un matrimonio anterior (Simón, Tobías, Juan y Jaime), pero estaba muy ansioso de tener una nena para darse el gusto de malcriarla. “Quiero ser un papá presente. Por eso me bajé de una gira que iba a hacer con una banda, para estar a full con Estefi durante todo su embarazo”, había dicho Zeta.

El cantante y su mujer lograron un equilibrio perfecto entre la familia y el trabajo. “Estefi hoy es mi mánager. Ahora me hace facturar muy bien y me cuida con mucho amor. Yo también la cuido... Nosotros no le damos bola a los 28 años que nos llevamos. No lo sentimos antes, y mucho menos ahora. Somos simbióticos y nos une todo el amor que nos tenemos”, había declarado el músico.

Anastasia nació el 7 de octubre de 2014 y les cambió la vida para siempre. Con el paso de los años, el amor entre Estefanía y Zeta sigue intacto.

SEGUÍ LEYENDO

Pablo Duggan se casó con Karen, su novia venezolana: “Estoy muy feliz de haberla conocido, me cambió la vida”

Javier Faroni habló de la situación económica de la familia de Carlín Calvo: “Ni a Carina ni a los chicos les va a faltar nada”

Nazarena Vélez: “Vean mis defectos, nada de todo lo feo que puedan decir puede ser peor que lo que me dije yo”

Elsa Pataky disfrutó de la playa en Australia, David Beckham hizo compras navideñas, Priyanka Chopra y Nick Jonas pasearon en Londres: celebrities en un click