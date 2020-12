Mauricio D’Alessandro, abogado de Matías Morla: “Él no tiene la intención de quedarse con la marca ‘Maradona’” (Video: "Quedate en casa" - El Nueve)

La muerte de Diego Armando Maradona abrió varios frentes de enfrentamiento entre sus familiares, amigos y la gente de su entorno. Uno de ellos está vinculado a la explotación de las marcas vinculadas a su nombre.

De acuerdo al Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, Matías Morla, abogado del astro del fútbol, constituyó en junio de 2015 la empresa Sattvica SA. Él es su presidente, con domicilio en Puerto Madero, y Maximiliano Pomargo, su cuñado, que luego sería secretario de Diego, fue señalado director suplente. Esta sociedad tiene por objeto “adquirir, poseer, solicitar, obtener, comprar, ceder, transferir, licenciar, franquiciar, otorgar licencias de uso, registrar y adquirir marcas”. Su marca exclusiva, básicamente, es Maradona mismo.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, Sattvica es propietaria de las marcas “El 10”, “Maradona”, “Diegol”, “La Mano de Dios”, “Maradona” y “El Diego”, entre otras rúbricas similares. De esta manera, Morla y Pomargo son los titulares de los nombres y todas las variantes del nombre más prestigioso y convocante de la historia del fútbol, cuya capacidad de licencia y merchandising es casi infinita, con una historia que incluye desde artículos deportivos y raspaditas de juegos de azar, hasta indumentaria y videojuegos.

Como era de esperar, este tema generó polémica entre la familia de Maradona tras su muerte. Sin embargo, pareciera que el conflicto tomaría un rumbo inesperado, tal como informó Mauricio D’Alessandro, abogado de Matías Morla, este sábado en diálogo con el programa Quedate en Casa, conducido por Tatiana Schapiro y Luis Bremer. Según su testimonio, las marcas vinculadas a Maradona pasarían a sus hermanas, por voluntad del propio astro del fútbol.

“La titular de todas las marcas de Maradona es una sociedad que se llama Sattvica, que pertenece en un cincuenta por ciento a Morla, pero esa sociedad nunca utilizó las marcas ni las vendió ni cobró ninguna regalía durante los cinco años que lleva vigente. Se hizo en forma protectora, para evitar piratas que toman marcas y las inscriben a nombre de ellos y se hacen sus dueños. Esas marcas van a ir a parar, de acuerdo a la voluntad de Diego, básicamente a sus hermanas”, explicó D’Alessandro.

El abogado de Morla aseguró que hay documentos firmados por Diego y audios en los que especifica qué quería hacer con sus marcas y dijo que no hay ninguna cuestión legal que le impida a las hermanas de Diego quedarse con las marcas vinculadas a su nombre. “Cualquiera de estas cosas se pueden modificar si después las hermanas y los herederos se ponen de acuerdo en otra cosa. Sattvica, que es dueña de las marcas, no tiene intención de quedarse con ella. Sattvica no piensa utilizarlas ni cobrar por tener las marcas. Morla no piensa ejercer los derechos de Sattvica respecto a este tema”, aclaró.

“La serie de Amazon sobre Maradona que se va a estrenar tiene regalías. Esas regalías podrían interpretarse que son de la marca Maradona, pero no es así. Es un contrato que firmó Maradona y está incorporado en los papeles que Morla rindió ante él y va a ser presentado en el juzgado para que sus herederos puedan disfrutar de esas regalías. Acá no van a intervenir Sattvica ni Morla”, reveló.

Respecto a la herencia del Diez, más allá de las marcas vinculadas a su nombre, D’Alessandro aseguró que hay alrededor de 640 audios en donde Maradona ratifica cada una de las decisiones que tomó en vida respecto a qué bienes le quedaría a cada persona: “Él era sumamente autónomo en sus decisiones. Morla a veces le decía ‘mirá, Diego, si hacemos esto te vas a fundir’, porque él estaba regalando algo o beneficiando a algunos de sus herederos o personas de su entorno. Y Diego le contesta: ‘Morlan -como le decía, con una ene al final-, hacé lo que digo porque la platita es mía’. Es un Maradona auténtico, diciendo que hagan lo que él quería”.

