Con una dura crítica a El Polaco, Karina La Princesita reveló cómo le contó a su hija que está en pareja

No muchas personas se pueden dar el lujo de decir que el 2020 ha sido un gran año. Karina La Princesita es la excepción. En el aspecto profesional, además de continuar con su carrera como cantante, forma parte del jurado del Cantando 2020 y, a raíz de la gran popularidad que cosechó en los últimos meses, estuvo invitada como “angelita” al programa Los Ángeles de la Mañana. En cuanto a lo personal, pareciera estar gozando de un gran presente.

A tres años de su separación de Sergio el Kun Agüero, Karina comenzó una relación con Nicolás Furman, un físico de 38 años que también es cantante y participó del certamen de música Los Elegidos, en 2015, en donde conoció a la artista, que fue a hacer un reemplazo por aquel entonces. Fue Sol, la propia hija de la cantante con El Polaco quien mandó a la artista al frente durante una transmisión en Instagram que estaban haciendo juntas. La adolescente leyó un mensaje que recibió en la red social y que hacía referencia a la nueva relación. “Tu madre se enamoró de Nico”, reprodujo, provocando la risa de la cantante.

Ahora bien, la dinámica propia de los medios y a raíz de la exposición que tiene, Karina se vio obligada a blanquear su romance con Furman. Ella asegura que hubiese preferido preservar esta relación para su intimidad durante más tiempo, pero tuvo que contarle a su hija para que no se enterara por la televisión. Así lo reveló la intérprete en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo que conduce por radio La Once Diez, Agarrate Catalina, y aprovechó la ocasión para dejarle un duro comentario a su ex y padre de su hija.

Según su testimonio, después de las dos relaciones públicas que había tenido (El Polaco y el Kun Agüero) decidió ser más cuidadosa con su intimidad. “Después de esas experiencias decidí resguardarme un poco más. Más que nada por mi nena: no me gusta decirle ‘mamá está saliendo con alguien’, ella se entera cuando mamá está segura. Para andar contando cuando uno no está seguro está el padre... ”, sentenció.

Nicolás Furman, la nueva pareja de Karina La Princesita (Foto: @nicofurman)

“Una entiende lo que es estar expuesta, pero a veces te van empujando al precipicio y por ahí no tenés ganas de tirarte todavía, porque no sabés qué puede pasar y porque por ahí está bueno esperar un poco más y contarlo cuando estás segura. Medio que me obligaron… Así que si dentro de poco hay malas noticias, es culpa de los demás”, manifestó Karina con un toque de humor, a pesar de mostrarse molesta por ver su intimidad tan expuesta.

En ese sentido, la jurado del Cantando explicó: “Me di cuenta de que me estaban por mandar al frente, por investigaciones que hicieron en Instagram y está perfecto, es más, tengo un poco de culpa yo por no haber sido del todo cuidadosa. Me estaban comentando que me iban a mandar al frente. Entonces le dije: ‘Mirá, Solcito, mamá está conociendo a alguien’. Lo hice antes de que se entere por la tele, porque sino rompería la confianza. Me apuraron, no voy a mentir”.

La cantante sintió que la "empujaron" a blanquear su romance

“Es un poco raro todo, porque de repente un día prendés la tele y toda la gente te está diciendo ‘te vi, te vi’... A él lo han invitado a programas y no está bueno. Eso se charla mucho. Es raro obviamente, pero lo tomamos con tranquilidad. Me agarraron en un momento donde estoy relajada y tranquila”, aclaró.

Furman es oriundo de Bariloche, trabaja como docente universitario y, entre sus distintos proyectos, formó parte de la construcción del satélite Arsat-1. La encargada de revelar este romance fue la panelista de Bendita Vicky Braier -popularmente conocida como Juariu- al descubrir una serie de coincidencias en las redes.

