El Turco García reveló que tiene un hijo extramatrimonial: cuál fue la reacción de su esposa al enterarse

Puede que Masterchef Celebrity se haya quedado sin su participante más querido con la eliminación de Claudio el Turco García, ocurrida una semana atrás: las lágrimas que dejó escapar el ex jugador de Racing, Huracán y la Selección Argentina al marcharse del reality de Telefe fueron las varios compañeros (como las de Leticia Siciliani) y de infinidad de televidentes, quienes todavía lamentan su partida.

Pese al desconsuelo de aquel día (”Me costó irme”, confiesa), el Turco no se detiene en lamentos. Por el contrario, se muestra agradecido. “Me vino espectacular”, destaca -en una entrevista con Robertito Funes Ugarte para el segmento Taxife, de Telefe Noticias- sobre su participación en un ciclo de cocina, del que aceptó participar aun cuando “no había prendido una hornalla en la vida”.

El balance es positivo por varias razones. Para alguien con un carácter “medio polvorita”, tal es su caso, el ciclo conducido por Santiago del Moro funcionó “como una terapia”: “Me calmó”, admite. Pero además, le acercó “el cariño de la gente”, haciéndolo visible a los ojos de un público que apenas sabía de su existencia: “Antes me conocía solo el mundo del fútbol”, dice quien fuera un hábil y pícaro delantero (alguna vez anotó un gol con la mano en un clásico contra <Independiente). Porque, dicen los futboleros, se juega como se vive: el Turco divertía a los hinchas en la cancha tanto como a los espectadores en la pantalla de Masterchef.

“Yo estaba bajo tierra: con la adicción estaba para morirme -asegura García, de 57 años-. Me recuperé (cuenta que el 11 de febrero de 2008 fue el último día que consumió drogas), gracias a mi señora. Racing me da la posibilidad de laburar en el club. Y Masterchef me cayó del cielo”. Al fin, todo ganancia.

De esa personalidad desinhibida y transparente que le valió el cariño del público hizo gala en la respuesta a una consulta de Funes Ugarte: “¿Cuántos nietos tenés, Turco?”. “Tengo seis hijos y siete nietos”, informó, para pasar a puntualizar: ”Cuatro (hijos) con la primera (esposa), uno con Mariela (Prietto, su actual pareja) y otro nene más que se llama Rafael”. Es entonces cuando Claudio titubea: “Bueno... mi señora... eh... lo hablamos y lo aceptó. Mariela, una crack. Lo aceptó como uno más de la familia. La verdad que chapeau”.

Rafael vive en Arroyo Seco, Santa Fe, con su mamá. Cerca de allí, en Rosario, se encuentra el hijo mayor de García, Daniel (34). A unos kilómetros, en Venado Tuerto, están los mellizos Cristian y Alan, nacidos en Francia hace 28 años. Mientras que en Capital residen Jonathan (35) y Yamil (16, jugador de las Inferiores de Racing).

El Turco también habló de la muerte de Diego Maradona. “¿Cómo me pegó? Muy mal”, describió, sin miramientos sobre el astro, a quien consideraba su amigo: “Tengo muchas vivencias con él que no las puedo contar”, aclaró.

Cercano a Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, Claudio fue muy crítico de las personas que rodearon a El 10 -quien falleció el 25 de noviembre en circunstancias que se encuentran bajo investigación- en el último tiempo. “Diego estaba secuestrado, así, literalmente, por el entorno que tenía. Los jugadores del (Mundial de México) 86 no podían hablar con él, yo no podía hablar con él. No sé quiénes eran, pero nunca te dejaban verlo”.

