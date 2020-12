Javier Faroni lloró por la muerte de Carlín Calvo: “Hicimos todo lo que pudimos y ahora está en paz”

Faroni y Calvo construyeron una sólida amistad durante años

Este viernes, Carlos Andrés Calvo murió a los 67 años, tras haber estado con un cuadro delicado de salud. El actor construyó una exitosa carrera artística en televisión y teatro. Desde hace una década que Carlín ya no trabajaba, luego de sufrir dos accidentes cerebrovasculares.

Javier Faroni fue el encargado de confirmar la triste noticia de la partida de su amigo en su cuenta de Twitter: “Fuiste todo lo importante en mi vida... Me enseñaste de chico a ser quien soy. Nunca pensé que este momento llegaría pero fui feliz teniéndote a mi lado, amigo. ¡Te amo con todo mi alma! Descansa en paz, Caaaarlloossss”.

Faroni se encargó de comunicar la noticia de la partida de su querido amigo en Twitter

Más tarde, el productor teatral aseguró en una conversación telefónica con Intrusos que junto a Carina Gallucci (la ex pareja de Calvo y madre de sus hijos, Facundo y Abril) habían decidido realizar el velatorio en el teatro Liceo este viernes por la tarde para que sus amigos y seres queridos pudieran despedirse del actor. Mientras que este sábado tienen previsto realizar el entierro.

¿Por qué eligieron este lugar? “El Liceo es el teatro más antiguo de Buenos Aires. Preferimos buscar un lugar así, donde seguramente a Carlín hubiese querido pasar su último momento...”, respondió Faroni, muy emocionado, en diálogo con el periodista Adrián Pallares.

Durante la charla, no pudo evitar llorar por la reciente partida de Carlín: “Cuando una parte no está eso, se siente mucho más... La verdad es que no sé qué va a pasar de ahora más sin él. No estoy pensando en mí, sino en ver que esté todo bien y que la familia esté contenida. Después, ya habrá tiempo para el duelo personal”.

Javier Faroni lloró al recordar a Carlín Calvo (Video: Intrusos, América)

Como el artista estaba mal de salud desde hace años, sus seres queridos ya sabían que su fallecimiento iba a ocurrir en cualquier momento. Incluso en la última etapa habían decidido trasladarlo del departamento de Belgrano en el que vivía a un centro de alta complejidad para que estuviera controlado por médicos las 24 horas.

“Está mejor de lo que estaba ayer y de lo que estuvo el último tiempo. Eso lo hablamos con Cari y Facundo más temprano. Nos da una tranquilidad muy grande más allá del dolor, primero que hicimos todo lo que se podía, y ahora está en paz, tranquilo”, reflexionó el productor, entre lágrimas.

La despedida de Carlín se realiza en el teatro Liceo

“Estamos todos con el mismo dolor, pero sabemos que está tranquilo, que dejó de pelear, se va a transformar en el mejor recuerdo que podamos tener”, afirmó Faroni y agregó que estaba sorprendido por el gran cariño que la gente expresó al enterarse de la muerte del artista.

“Transmitía algo por fuerte, como si fuera de la familia. Yo siempre le decía que no era el mejor actor, sino el que mejor le llegaba a la gente. Lo más difícil en esta profesión es meterse en el corazón de la gente. Eso supera cualquier actuación y técnica. Él había conquistado el corazón de la familias… más allá de toda barrera social, eso no lo logra cualquier actor, aunque pudo tener 50 puntos de rating”, finalizó el productor, muy emocionado.





