Noelia Marzol sorprendió al revelar qué aspecto de su pareja le producía rechazo durante los primeros meses de su embarazo: “Asco mortal”

La foto con la que Noelia Marzol y Ramiro Arias anunciaron que estaban esperando un hijo

“Tengo un álbum hermoso de lo bien que la pasé los primeros meses de embarazo”, escribió Noelia Marzol en su cuenta de Instagram invitando a sus casi dos millones de seguidores para que votaran si querían que la bailarina compartiera alguna de las imágenes que se tomó durante las primeras semanas de gestación.

Si bien no hacía falta aclararlo, ella prefirió hacerlo y advirtió: “Hermoso es irónico. Ojo”. De todas formas y ante la insistencia de sus seguidores, la actriz se animó a compartir una secuencia de fotos que se fue tomando distintos días en los que se sintió mal. ¿El común denominador? Todas son selfies en las que está costada en la cama, descansando.

“Parecen el mismo día todas, pero no”, volvió a hacer una salvedad Noelia, que espera su primer hijo junto a su novio, el futbolista Ramiro Arias. “Estamos todas de acuerdo que quizás no es la secuencia más ideal, ¿no?”; “Muchos looks, misma sensación”, agregó sobre las imágenes. “Qué hermoso. No está bueno, pero qué lindo igual”, comentó sobre los distintos síntomas que tuvo los primeros meses de embarazo.

VER TAMBIÉN Es del Interior, futbolista y ella fue a alentarlo a la popular: quién es Ramiro Arias, el nuevo novio de Noelia Marzol

Ramiro Arias compartió una ecografía de Noelia Marzol (Video: Instagram @ramiroarias13)

Entre las imágenes, se destaca una selfie que Noelia se tomó de costado en su cama. Y tiene los orificios de su nariz tapados con papel. ¿El objetivo? Dejar de sentir cualquier tipo de olor. Algo muy recurrente en las embarazadas es sentir náuseas ante cualquier aroma. Y si bien no le pasa a todas, la bailarina no fue la excepción. “Esta fue genial”, recuerda sobre la foto que se tomó aquel día.

Y aclaró que fue “para manejar el asco a absolutamente TODO” (sí, reforzando con mayúsculas su idea). Entonces, muchas de sus seguidoras que pasaron por su misma situación comenzaron a escribirle mensajes por privado, en los que le contaron su experiencia sobre las náuseas y qué tipo de olores le provocaban rechazo.

“Algo que estoy leyendo mucho... Y me pasó es: asco mortal al olor de tu pareja”, escribió Noelia junto a otra de las imágenes que publicó en Insatgram Stories. Y agregó cómo enfrentó ella a Ramiro Arias en aquel momento. “Es horrible decírselos, pero… pasa”, sentenció.

Algunas de las fotos que se tomó Noelia Marzol cuando no se sentía bien

Las selfies que se tomó la bailarina los días en que necesitó quedarse descansando en la cama

Noelia Marzol y Ramiro Arias están en pareja hace más de un año y durante la cuarentena atravesaron una pequeña crisis que lograron superar. “Muy felices de contarles, o confirmarles, que estamos esperando nuestro primer hijo. Gracias a todos por los mensajes de cariño. Me hace muy feliz compartir con ustedes esta noticia”, escribió hace algunas semanas la bailarina que había esperado un tiempo para comunicar la noticia.

En aquel entonces, también le dedicó un especial mensaje a su pareja y destacó que el futbolista la “banca” en sus “mil actividades”: “Ya nos acomodaremos”, indicó. La actriz hizo referencia a las distintas labores que tiene por estos días: forma parte de la obra erótica Sex –espectáculo de José María Muscari que tiene funciones virtuales y también presenciales en el teatro con público–, está grabando la nueva temporada de Millennials, por NET Tv, y también forma parte de Todo puede pasar, el ciclo que conduce Nicolás Occhiato por El Nueve.

SEGUÍ LEYENDO

De Argentina a Italia: cómo surgió Lo que tienes, el nuevo tema de Oriana Sabatini y el freestyler Rusherking

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca y compartió la duda de Bautista: “Me pregunta por qué mi obsesión por inmortalizar hechos cotidianos”

Rasgos de su abuela, la camisa de un vecino y un humor crítico: el proyecto post pandemia de Candela Vetrano

Alejada de los escándalos, Verónica Ojeda decidió recordar a Diego Maradona con un tierno video